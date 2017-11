Pirmo reizi Parīzē: apskates vietas un padomi atmiņā paliekošam ceļojumam

Francijas galvaspilsēta Parīze ir burvīgs un ceļotāju iecienīts galamērķis itin visos gadalaikos. Ja ceļi šo burvīgo valsti ved pirmo reizi, tad ir daudzi populāri apskates objekti, kuri noteikti jāapskata, tāpēc šis raksts atklās padomus un objektu aprakstus par vietām, kuras jāapmeklē katram Parīzes viesim.

Iegādājušies lētas aviobiļetes (vidēji 60 eiro turp un atpakaļ no Viļņas), maija sākumā devāmies uz Parīzi. Uz Parīzi (Beauvais lidostu) no Viļņas lidostas lētas aviobiļetes piedāvā zemo cenu aviokompānija "Wizzair", savukārt no Rīgas uz Parīzi (Charles de Gaulle lidostu) par mazliet augstāku cenu iespējams nokļūt ar lidsabiedrību "airBaltic".

Ērtākais veids, kā no Beauvais lidostas nokļūt uz aptuveni 90 kilometru tālo pilsētas centru, ir autobuss. Biļete turp un atpakaļ vienai personai izmaksās 29 eiro (pērkot internetā). Līdz pilsētas centram var nokļūt arī ar taksometru un vilcienu, tomēr jāņem vērā, ka tas nebūs lēti, jo vilciena stacija atrodas vidēji 15 minūšu brauciena attālumā ar auto, savukārt brauciens ar taksometru līdz Parīzes centram var izmaksāt vairāk nekā 100 eiro.

Daži noderīgi padomi Parīzē: