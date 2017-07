Portugāļu arhitektūras brīnums – Bataljas klosteris

Dienvideiropas valsts Portugāle noteikti apbur ar kalnaino un pauguraino reljefu, taču arī par vēsturiskām celtnēm ar daudzveidīgu vēsturi šī valsts nevar sūdzēties. Bataljas klosteris (Batalha monestary), kurš atrodas aptuveni 120 kilometru attālumā no Lisabonas, ir īstens arhitektūras brīnums.

Indriķis Jūrasbraucējs 15. gadsimtā spēja panākt, ka tieši Portugāle kļūst par visu jūru valdnieci. Šī senā slava jau mazinājusi savu ietekmi, taču kapela, ko Indriķis uzcēla Bataljas klosterī, joprojām tiek uzskatīta par vienu no vislabākajiem viduslaiku arhitektūras paraugiem plašajā Eiropā.

Batalja atrodas 120 kilometru attālumā no Lisabonas (Lisboa), virzienā uz Koimbru (Coimbra). Ieteicamais laiks, kad uz turieni doties, ir no marta līdz jūnijam un no septembra līdz novembrim. Ja Portugāle ir tavā rudens atvaļinājuma sarakstā, vari apsvērt arī šīs vēsturiskās vietas apmeklēšanu. "TripAdvisor" iesaka šī klostera apskatei ieplānot ne mazāk kā stundu - vidējais apmeklējuma laiks ir trīs stundas.

Tulkojumā vārds "batalha" nozīmē "kauja", kas attiecīgi ir dots vēsturiskā kontekstā. 1385. gadā Indriķa Jūrasbraucēja tēvs Žuans I mobilizēja portugāļu kaujiniekus un uzveica Kastīlijas karali Huanu, izcīnot neatkarību. Pateicībā par uzvaru viņš nodibināja klosteri, kas tika celts vairāk kā desmit gadus. Klostera būvē nolēma apvienot dažādus celtniecības stilus – no agrārās gotikas līdz manuelo stilam, no dižgotikas līdz renesansei. Šī ēka pārsteidz ar greznām vitrāžām, bagātīgi rotāto portālu un karalisko krusteju (Claustro Real).

Foto: Shutterstock

Par "manuelo" stila rašanos ir atsevišķs stāsts, kas aizsākās karaļa Manuela I valdīšanas laikā (15., 16. gadsimts). Šajā laikā tika būvēts viss, kas vien iespējams, jo izšķērdīgais monarhs gribēja pārējiem parādīt lielo portugāļu bagātību. Tāpat arī ēkas guva pavisam jaunu izskatu un veidolu, jo viņa attieksme pret arhitektūru bija visai nevērīga. Gala rezultātā radās viņam par godu nosauktais un pasaulslavenais manuelo stils, kurš apvieno renesanses, mauru, gotiskos un pat tautas mākslas motīvus.

Manuelo stilu tieši Bataljas klosterī ir iespējams manīt, piemēram, gotiskajā krustejā, jo šī vieta raksturojama ar filigrāniem ornamentiem, slaidiem pilāriem un pārspīlētiem apjomiem. Savdabīga ir arī gaismas ieplūšana šajā klosterī, jo, esot iekšā, rodas sajūta, ka tā sprauktos caur koku lapotni. Brīnišķīgas ir arī klostera strūklakas, kuras tiek dēvētas par viduslaiku akmeņkaļu spēju un mākslas apliecinājumu.

Foto: Shutterstock

Vēlāk gan karalis Manuels I Bataljas klosteri atstāja novārtā, pievēršoties sevis iniciētu ēku būvniecībai un uzturēšanai, taču interese par vietu, kas veltīta Portugāles nozīmīgajai uzvarai pār Spāniju, atgrieza viņa pēcteči.

Ja sanāk šeit būt, vēl ieteicams apmeklēt 20 kilometru tālāk uz austrumiem esošo Fatimas svētvietu. Par citām burvīgām apskates vietām krāšņajās un neaizmirstamajās Portugāles pilsētās, piemēram, Lisabonā vai Portu, lasi šeit.

Informācija apkopota no grāmatas "100 pasaules brīnumi".