Salas 'vecais vīrs' – tūrisma objekts Skotijā, kas var pazust nebūtībā jebkurā mirklī

Vieta, kas vilina tūristus, bet jebkurā brīdī varētu tikt pakļauta iznīcībai. Tas ir stāsts par kādu populāru apskates objektu ainaviskajā Skotijas piekrastē.

Skotijas ziemeļdaļā atrodas Orknejas arhipelāgs. Tur meklējama arī sala, uz kuras stalti izslējies 137 metrus augstais, dabiskais smilšakmens tornis, ko mēdz dēvēt par "The Old Man of Hoy" jeb salas veco vīru. Klinšainais brīnums torņa veidolā veidojies no vietai raksturīgā sarkanā smilšakmens, vēsta "Pandotrip".



Foto: Shutterstock



Šo skatu un torni iemīļojuši ne tikai dabas vērotāji, bet arī asu izjūtu meklētāji, kas labprāt izvēlas rāpties augšup pa torni, izaicinot gan sevi, gan, iespējams, arī likteni.

Foto: Shutterstock

Ja ir vēlēšanās redzēt šo ikonisko skatu un iecienītāko tūrisma apskates objektu apkārtnē savām acīm, kavēties nevajadzētu – erozijas rezultātā tornis var sabrukt jebkurā laikā.