Sardīnijas populārākā spoku pilsēta Gairo, kur zeme burtiski pazuda ļaudīm zem kājām

Kaljāri: 25° C

Gairo jeb Vecais Gairo ir mazs pamests ciems Nuoro provincē Sardīnijā, Itālijā. Reiz tā bijusi skaista, mierīga vieta lauku ainavā, tomēr dabas spēkiem labpatikās, ka dzīve šeit kļuvusi nedroša un pat bīstama.

Sardīnija ir otrā lielākā sala Vidusjūrā, kas atrodas Itālijas rietumu piekrastē, uz dienvidiem no Francijai piederošās Korsikas salas. Vecais Gairo atrodas aptuveni 80 kilometrus no salas galvaspilsētas Kaljāri, un 1963. gadā tas tika pilnībā pamests, raksta "The Vintage News".

Gadu gaitā ēkas jau sākušas sabrukt. Tomēr nevis laiks, bet ciema atrašanās vieta patiesībā jāvaino pie šī posta – tas uzcelts ļoti nestabilā vietā, tādēļ tur bieži notikuši zemes nogruvumi, tiešā nozīmē zaudējot vēsturisko pamatu zem kājām. Mūsdienās Gairo ciems ir kļuvis par tā saucamo spoku pilsētu, kas ik gadus piesaista tūkstošiem tūristu.

Foto: Shutterstock

Šī Sardīnijas populārākā spoku pilsēta, iespējams, ir arī viena no pašām skaistākajām un gleznainākajām vietām uz salas.

Vārds Gairo cēlies no grieķu valodas: "ga" nozīmē zeme, bet "roa" – mala. Pamestā ciema skumjais stāsts sācies 19. gadsimta otrajā pusē, kad tā iedzīvotāji cīnījušies ar pastāvīgiem zemes nobrukumiem. 1951. gada oktobrī Sardīniju, īpaši tās dienvidu daļu, piemeklēja lielākie 20. gadsimta plūdi. Vecais ciems tika izpostīts un tā iemītniekiem mājas vajadzēja atjaunot, ceļot tās augstākā un drošākā vietā aptuveni divarpus kilometrus tālāk, raksta "The Vintage News". No vecā ciema dzima trīs jauni: Jaunais Gairo, Kardedu (Cardedu) un Takvizara (Taquisara). Pēdējie iedzīvotāji Veco Gairo pameta 1963. gadā.

Foto: Shutterstock

Reģions, kur atrodas šīs vietas, izsenis bijis slavens ar saviem skaistajiem un plašajiem ozolu mežiem. Diemžēl arī tie nav bijuši likteņa lutināti, jo vairāki ugunsgrēki tos krietni nopostījuši.

Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka reģions apdzīvots jau kopš neolīta jeb vēlīnā akmens laikmeta laikmeta. Tomēr ne jau arheoloģiskie izrakumi, bet gan spocīgais Gairo ciems piesaista ceļotājus šim reģionam. Vecais ciems ar šauro ieliņu labirintu un unikālajām celtnēm rada iespaidu, ka laiks ir apstājies un Sardīnijas mierpilnā dzīve te rit neskarta. Dažās no vecajām ēkām vēl joprojām saglabājušās kāpnes, logi un kamīni – tā, it kā to iemītnieki tikai uz laiku būtu izgājuši. Arī daudzas sienas vēl joprojām ir ciemam raksturīgajā zilajā un rozā krāsā, tieši tāpat kā pirms pusgadsimta.

Foto: Shutterstock

Šarmantā ciema pamestās drupas atgādina par Itālijas lauku mieru, ko, ja vēlas, dabas spēki tomēr var viegli izjaukt.

Šī nav vienīgā Sardīnijas spoku pilsēta. Par salas grafiti pilsētiņu lasiet šeit.

Kā atrast Gairo?

No Rīgas uz Sardīniju pašlaik nav regulāru tiešo avioreisu, bet ar pārsēšanos aizlidot var itin viegli. Iespējams lidot arī ar tiešo reisu no Lietuvas. Tālāk jānokļūst līdz Tortoli pilsētai, kas ir aptuveni vienādā attālumā no visām trim salas lidostām, brīnumskaistā piekrastē.

Izbraucot no Tortolì, dodieties pa šoseju SS198 Lanuzejas (Lanusei) virzienā. Pabraucot garām apdzīvotajam ciemam, dodieties pa Via Gairo Vecchia, kur tālāk, sekojot zīmēm, atradīsiet Veco Gairo.

Vairāk informācijas šeit.