Savdabīgi zils ūdens, ko vērot var vien vasarā: pastkartes cienīgs ezers Kanādā

Lūkojoties uz šo ezeru, paveras pastkartes cienīgs skats. Īpatnēji, taču skaisti zilais ūdens vilina ne tikai daudzus tūristus, bet arī rotā neskaitāmus bukletus – un tas ir visai saprotami. Ezers ir īpašs!

Benfas nacionālajā parkā, kas atrodas Kanādā, meža un kalnu ieskauti, atrodas daudzi ezeri. Un, lai arī visi no tiem ir apbrīnas vērti, šis savdabīgi zilais jeb "Peyto" ezers izceļas uz pārējo fona.

Lielākais ezera trumpis, protams, ir īpatnējā krāsa, kas jau gadu gadiem tur vilinājusi gan vienkāršus interesentus, gan arī fotogrāfus.

Vai tiešām ezers ir tik zils kā šķiet? Pavisam noteikti! Kā skaidrots "Banff and Beyond", tas nav nekāds acu apmāns vai veikls foto apstrādes triks. Ezera tonis ir atkarīgs no gadalaika – izteiktāki zils tas ir tieši vasaras mēnešos, kad ezerā lielos daudzumos no tuvējiem kalniem šļūdoņa laikā saplūst ledus. Lai arī nevar noliegt, ka šī vieta savu burvību saglabā arī citos gadalaikos, ja gribi ikonisko skatu vērot savām acīm, būs uz turieni jādodas tieši gada siltajā sezonā.



Kā raksta tie, kas savām acīm baudījuši šo dabas brīnumu, vislabāk uz turieni doties pavisam agri no rīta – pēc saullēkta, bet pirms uz pasakaino vietu atbraukuši pirmie tūristu autobusi, kas it īpaši vasaras sezonā uz turieni plūst aumaļām. Ja viss atbilsts šiem nosacījumiem, varēsi baudīt skatu netraucēti, ierosināta "Lonely Planet".

Šī vieta ir tūristiem ērti pieejama un labiekārtota – novietojot automašīnu autostāvvietā, būs jādodas aptuveni 15 minūšu garā gājienā pa taciņu, lai nonāktu pie koka platformas, no kuras var pārredzēt visu burvību.