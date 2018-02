Senā Troja mūsdienu ceļotājiem: idejas, ko apskatīt krāšņajā Čanakalē

Senā Trojas pilsēta Turcijā pirms 20 gadiem tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Trojas leģenda, ko ikviens dzirdējis un lasījis jau skolas laikā, joprojām ir labi atpazīstama arī Holivudas iespaidīgās filmas dēļ. Tieši Troja un tās leģendas šogad tā ir Turcijas valsts tūrisma oficiālā tēma. Tā tiks svinēta dažādi, sevišķi Čanakales (Çanakkale) reģionā, kur atrodas Troja, pastāstīja Turcijas Kultūras un tūrisma biroja pārstāve Maija Hūtolainena (Maija Hyötyläinen).

Turcijā ir daudz leģendāru un vēsturisku vietu. No tām 21 piešķirts UNESCO Pasaules mantojuma statuss. Senā Trojas pilsēta, pazīstama arī kā Trojas kara vieta, prestižajā sarakstā iekļauta jau 1998.gadā. Tā atrodas uz zemākās Ida kalna nogāzes Čanakales provincē.

Ilgu laiku Troja tika uzskatīta par mītu, kas aprakstīts Homera sarakstītajā "Iliādā", kur stāstīts par Trojas karu 1100.-1200.gadā pirms Kristus. Grieķi toreiz aplenca pilsētu, lai glābtu daiļo Helenu, vadoņa sievu, no trojiešiem. Īsti labi tas neveicās, līdz visbeidzot Odisejs izgudroja koka zirgu un karavīri tajā paslēpās, iekļuva pilsētā un uzvarēja. Šī ir viena no pasaules kara vēstures slavenākajām viltībām, jo trojieši domāja, ka zirgs ir trofejas dāvana un paši to ieveda labi nocietinātajā pilsētā, kur grieķi uzbruka jau no iekšpuses.

Foto: Turcijas Kultūras un tūrisma birojs



Ilgu laiku gan tas viss uzskatīts tikai par aizraujošu leģendu. Arheoloģiskie izrakumi, kas sākās 1870.gados, atklāja 10 pilsētu paliekas, kuras numurēja kā Trojas I līdz X. Senākā no tām datēta jau 3000 gadus pirms Kristus. Tā nu tika atklāts, ka Troja tiešām eksistējusi, un karš ar viltībām varētu būt īsts.

Koka zirga skulptūra, kas mūsdienās stāv pie jūras, atgādina par teritorijas vēsturi un minētajiem atklājumiem. Zirgs tika filmēts arī Holivudas filmā "Troja", kas uzņemta 2004.gadā. Interesentiem ir iespējams uzkāpt tā iekšienē, lai nofotografētos.

Turcijas Kultūras ministrija 2018.gadu ir pasludinājusi par Trojas gadu un plāno dažādus pasākumus šīs vietas popularizēšanai. Piemēram, šogad tiks atklāts muzejs ar galvenajiem krājumiem un arheoloģiskajiem izrakumiem no teritorijām, kur notikuši grieķu mītos un varoņeposā aprakstītie notikumi. Turcija ir uzaicinājusi arī filmas "Troja" zvaigznes Bredu Pitu, Diānu Krīgeri, Ēriku Beinu un Orlando Blūmu apmeklēt šo vietu. Vietējos teātros un opera tiks atskaņoti koncerti un spēlētas izrādes par Trojas kara tēmu, stāsta Turcijas Kultūras un tūrisma biroja pārstāve.

Jāpiebilst, ka, lai arī latviešu ceļotājiem nedaudz sliktāk zināma, arī Čanakales province ir slavena ar skaistām pludmalēm. No Stambulas līdz Čanakalei var nokļūt gan ar iekšējo avioreisu, gan prāmi un autobusu, kā arī, protams, auto. Ik dienu no Stambulas (40 min) un Ankaras (60 min) šurp lido regulārie iekšzemes reisi.

Foto: Shutterstock

Čanakale atrodas pašās Eiropas un Āzijas krustcelēs, pie Egejas un Marmora jūras. Antīkajos laikos šīs zemes pazīstamas ar nosaukumu Dardaneļi, un atrastas liecības, ka te ļaudis mituši jau pirms 5000 gadiem. Starp citu, šī ir arī otrā lielākā Turcijas province.

Lai arī slavenākais provinces stāsts saistīts ar Troju, šīs ir arī vēsturiskās Galipoli kauju, kas notika Pirmā pasaules karā — 1915. gadā no aprīļa līdz decembrim, vietas. Toreiz tika apvienoti britu un franču spēki, lai ieņemtu Osmaņu impērijas galvaspilsētu Konstantinopoli. Mēģinājums neizdevās un nesa ļoti lielus upurus abām pusēm. Mūsdienās kaujaslaukos izveidots iespaidīgs memoriāls. Tāpat vērts apskatīt vēsturisko kūrortu Bozkadas (Bozcaada) jeb Tenedas (Τένεδος) salā, izstaigāt Ida kalnu vai Asosas (Assos) senpilsētu. Šeit ir arī skaistas, klusas pludmales un kūrorti.

Foto: Shutterstock

Čanakales provincē kopumā ir ap 175 arheoloģiskie, 34 dabas un 5 vēstures pieminekļi un teritorijas, vēsta Turcijas Kultūras ministrijas mājaslapa.