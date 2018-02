Septiņas mazāk zināmas pilsētas, kurās ir neparasta un iespaidīga arhitektūra

Daudzveidīga pilsētas arhitektūra noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc doties uz vienu vai otru pasaules malu. Ja lielās pilsētas, piemēram, Milāna, Brisele vai Barselona, kurās nenoliedzami ir iespaidīga arhitektūra, jau apskatītas, piedāvājam ieskatu citos, mazāk zināmos galamērķos.

Alberobello, Itālija

Itālijas mazās pilsētiņas apbur ar savu šarmu un Alberobello nav izņēmums. Tā atrodas "zābaka papēdī", Apūlijas reģionā, un kā lielu dārgumu glabā tradicionālās mājiņas jeb trulli – kaļķakmens būdiņas ar konusveida jumtiem.

Balto mājiņu pilsēta tiek saukta arī par rūķu ciemu un iekļauta UNESCO pasaules mantojumu sarakstā.

Netālu atrodas arī reģiona centrālā pilsēta ir Bari, īstena Adrijas jūras pērle, no kuras ir pieejama lieliska sabiedriskā transporta satiksme uz Alberobello. Ko apskatīt Bari, lasi te.

Alberobello ir vecākā vieta pasaulē, kurā saglabājušās 14. gadsimtā celtās trulli mājiņas. Klīst dažādi nostāsti, kāpēc tās būvētas tieši šādas. Viens no stāstiem ir, ka tās šādi celtas, jo varēja viegli tikt nojauktas un uzceltas no jauna – iedzīvotāji to darījuši, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas.

Rione Monti ir rajons pilsētā, kuru nedrīkst laist garām, jo tajā ir vairāk nekā tūkstotis īpašo būdiņu. "Booking" iesaka šo vietu apmeklēt jūlijā, augustā vai oktobrī.