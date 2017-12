Septiņas skaistākās pludmales pasaulē, kurās aizbēgt no ziemas

Ja vismaz daļu no plānotā ceļojuma aizņem nesteidzīga atpūta pie ūdens un plunčāšanās kad vien ienāk prātā, pludmales faktors ir viens no svarīgākajiem, kuru ņemt vērā. Katrai pludmalei ir savs šarms un pievilcība, tāpēc piedāvājam iepazīties ar vienām no skaistākajām pludmalēm pasaulē, kurās aizbēgt no ziemas – kaut tikai virtuāli!