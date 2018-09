Skaisti, uguni spļaujoši vai unikāli: vulkāni, kas neatstās vienaldzīgu

Iespaidīgi, ainaviski vai dažbrīd pat draudīgi – vismaz vienā no kategorijām ietilpst visi turpmāk izceltie un aplūkotie vulkāni. Tomēr, lai arī kas šos vulkānus raksturotu, ikviens no tiem ir maģisks un apbrīnas vērts. Katram ļaujot izvērtēt drošību un piemērotāko laiku to apskatei, piedāvājam iepazīt vulkānus, kurus vērts izvēlēties par ceļojumu galamērķiem.

Teides vulkāns

Foto: Shutterstock Lai dotos neaizmirstamā ceļojumā un apskatītu kādu vulkānu, pavisam noteikti var doties uz Tenerefi Spānijā. Tur stalti slejas un tūristus priecē 3178 metrus augstais Teides vulkāns. Lai arī vulkāns, kas atrodas tūristu iemīļotajā nacionālajā parkā, tiek atzīmēts kā aktīvs, pēdējais izvirdums bija 1909. gadā, tāpēc tā ir samērā droša vieta, kur smelties dabas enerģiju un uzsākt vulkānisko ceļojumu. Lai arī tuvāk šim dabas brīnumam iespējams doties arī ar vagoniņu, tie, kuri vēlas iegūt neaizmirstamas sajūtas, var un pat vērts augšup doties ar kājām – aptuveni trīs stundu garais piedzīvojums neliks vilties, uzsver "Pandotrip". Kāpēc doties? 2007. gadā vulkāns tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā savas ģeoloģiskās unikalitātes dēļ. Turklāt, ja ceļi ved uz šo vietu, komplektā arī nāks Tenerifes patīkamie laikapstākļi un saulainās pludmales. Kad doties? Vasarā Tenerifē temperatūra ir visai augsta, tāpēc gari pārgājieni var būt sarežģīti. Arī ziema nebūs piemērota vulkāna apskatei. Vispiemērotākais laiks, kad doties iepazīt šo fantastisko vietu, ir no februāra līdz maija beigām vai oktobrī un novembrī.

1. Etnas vulkāns

Etnas vulkāns 2. Sakurajima

Sakurajima 3. Kilimandžaro

Kilimandžaro 4. Kelimutu vulkāns

Kelimutu vulkāns 5. Majona vulkāns

Majona vulkāns 6. Fudzi

Fudzi 7. Havaju salu vulkāni