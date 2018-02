Skaists ceļojumu galamērķis – pārsteidzošā Horvātijas pilsēta Šibenika

Horvātija itin visos gadalaikos ir iemīļots ceļotāju galamērķis, jo valsts atrodas gan jūras tuvumā, gan arī tajā slēpjas dažādi interesanti apskates objekti. Šibenika ir vieta Horvātijā, kura apvieno abus iepriekš minētos faktorus, un labā ziņa – tūristu te ir mazāk nekā, piemēram, Dubrovnikā.

Šibenika ir pilsēta Dalmācijā, Adrijas jūras krastā, apmēram 80 kilometru attālumā uz ziemeļiem no Splitas. Tās teritorijā un tuvākajā apkārtnē ir ļoti daudz dabas bagātību – klintis, kalni, vīna lauki u.c.

Šī tiek saukta par vienu no Vidusdalmācijas interesantākajām, fotogēniskākajām un daudzveidīgākajām pilsētām, un tas spilgti atspoguļojas ēku fasādēs. Pirmās pierakstītās liecības, kurās pilsēta ar šādu nosaukumu tiek minēta, meklējamas 11. gadsimta vidus daļā.

"Europeanbestdestinations" pilsētu kopumā salīdzina ar muzeju – tajā ir saglabājušās daudzas ēkas, kuras stāsta par vietas vēsturi, piemēram, iespaidīgas baznīcas un katedrāles, dažādas pilis, klosteri u.c. Runājot par muzejiem, pilsētas galvenais vēsturisko liecību glabātājs (Town Museum) atrodas 14. gadsimtā celtajā bijušajā Prinča pilī.

Foto: Shutterstock

Pilsētas simbols un viena no skaistākajām vietām ir Sv. Jāņa (The Catedral of Saint James) baltakmens katedrāle. Tās skaistums novērtēts arī pasaules mērogā, jo pēc skata ļoti skaistā ēka 2000. gadā tika iekļauta UNESCO aizsargājamo objektu sarakstā. Tā celta 15. gadsimtā, ir 31 metru augsta, un tās fasādi rotā 71 cilvēku galvai līdzīgs veidojums. Katedrāles celtniecība ilga no 1431. līdz 1535. gadam, tātad nedaudz vairāk nekā 100 gadus.

Mazās un romantiskās ieliņas ar seno bruģi ved cauri visai pilsētai, kurās vakaros bieži spēlē ielu muzikanti. Pilsētas kopaina sastāv no četriem iespaidīgiem nocietinājumiem - Sv. Mihaila cietokšņa, Sv. Nikolaja cietokšņa, Šibenikas cietokšņa un Sv. Joanna cietokšņa. Piemēram, Sv. Nikolaja cietoksnis pēc skata ir tik pārsteidzošs, ka varētu šķist, ka tas būvēts tik vien tā iemesla dēļ, lai cilvēki varētu to iemūžināt bildēs un atmiņās.

"Skyscanner" min, ka pilsētā ir 24 baznīcas, kuras celtas 15. gadsimtā, piemēram, Sv. Barbaras (St. Barbara) baznīca, kuras iekšpusē ir dažādu reliģisku mākslas darbu kolekcija.

Foto: Shutterstock

Jārēķinās gan arī, ka Šibenikā (tāpat kā daudzās citās vēsturiskās pilsētiņās) ir arī "otra puse", kura daļai tūristu nešķitīs tik pievilcīga. Taču daudzi ceļotāji tieši grib redzēt pilsētas kontrastus, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par vietu – arī dzīvojamās ēkas un rūpnīcas, tāpēc var teikt, ka pilsēta sadalīta "jaunajā" un "vecajā" daļā.

Dabas mīļiem jādodas ārpus pilsētas vecās daļas un jāatrod Bruņurupuču strūklaka, raksta "Blancavalbuena". Tās nosaukums jau skaidro, ar ko vieta ir īpaša - strūklaka ir neskaitāmi daudzu bruņurupuču mājvietu, un tie kalpo kā glīts pilsētas akcents.

Vēsturiski daudzas tautas gadsimtiem ilgi cīnījušās par valdīšanu šajā pilsētā. Horvātijā ir ārkārtīgi daudz skaistas pilsētas, tostarp arī Splita un Dubrovnika, taču "CNN" min, ka vajadzētu apdomāt divreiz, vai doties uz otro minēto pilsētu, jo tūristu skaits tur ir ārkārtīgi liels. Plašāk par to lasi šajā rakstā. Šibenika var būt lieliska alternatīva!

Pilsētā un tās apkārtnē ir dažādas pludmales, sākot ar oļu un beidzot ar ierastajām zelta smiltiņām. Viena no populārākajām slēpjas zem nosaukuma Jadrija, kura ir iemīļotākā peldēšanās vieta kopš 1921. gada. Pilsētas pludmale (Banj), no kuras paveras skats uz vecpilsētu, ir pārpilna mazu akmentiņu un atrodas dažādu veikalu un restorānu tuvumā.

Foto: Shutterstock

20 minūšu attālumā no Šibenikas vecpilsētas atrodas Krka nacionālais dabas parks - "The National" raksta, ka tajā ir 17 ūdenskritumi (Skradinski Buk). Šī ir viena no vietām, kurā noteikti sastapsi daudz vietējo, kuri, tāpat kā tūristi, labi apzinās dabas burvību. Brīvdienās te ļaudis brauc izpeldēties vai mierīgi pabradāt pa ūdeni. Šajā rakstā atradīsi vēl citas interesantas vietas pasaulē, kurās baudīt brīvdabas spa.

Horvātijā atrodas Plitvices ezeru nacionālais parks, kas saucams par vienu no pasaules dabas brīnumiem - par to plašāk lasi te.