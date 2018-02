Skulptūras zem ūdens: neparastais muzejs pie Kankunas, kas atrodas jūras dzelmē

Cilvēkus jau kopš seniem laikiem interesējusi zemūdens pasaule, tāpēc daudzi brīvajā laikā un ceļojumos izvēlas doties snorkelēt vai nirt. Taču, vai kādreiz iedomājies, ka blakus krāsainajām zivtiņām un koraļļu rifiem varētu būt muzejs? Meksikas piekrastes ūdeņu dzīlēs jau gadiem ilgi stalti stāv dažādas skulptūras, kuras papildina daudzveidīgo zemūdens pasauli.

Neparastā vieta atklāta 2009. gadā, un atrodas Meksikā, Kankunas ūdeņos, taču to iespējams sasniegt arī no citas puses, salas Isla Mujeres. Dažādās lielizmēra skulptūras (kopskaitā 500) ir piestiprinātas pašā jūras dibenā, lai gan vieta, protams, nav no dziļākajām.

Šī projekta/zemūdens muzeja nosaukums ir MUSE (Museo Subacuático de Arte), un idejas realizētājs bijis britu skulptors Džeisons Teilors (Jason deCaires Taylor) ar vietējām amatpersonām, kopīgi izveidojot vienu no lielākajām un interesantākajām šāda veida vietām pasaulē.

A post shared by Maria Del Pilar Potts (@alba_pia) on Aug 27, 2017 at 4:24pm PDT



Šo vietu ļoti iecienījuši nirēji no visas pasaules, kuri papildus daudzveidīgajiem koraļļu rifiem un krāsainajām zivtiņām var redzēt citādāku zemūdens pasauli. Ja ar snorkelēšanu vai niršanu nekad neesi nodarbojies, nebēdā, jo muzeju iespējams apskatīt arī, sēžot laivā ar stikla apakšu.

Šajā rakstā stāstījām par dabas muzeju pie Kopenhāgenas, kurā objekti paslēpti dabas ainavā.

Zemūdens muzeja mērķis ir parādīt, ka mākslai, dabai un domām par nākotni, kā arī zemūdens pasaules saglabāšanu ir ļoti cieša saistība. Šī vieta piesaista daudzu tūristu uzmanību, sniedzot alternatīvu vidi, ko apskatīt. Taču, kas ir svarīgākais, tā dod pārējai zemūdens pasaulei un dzīvajiem organismiem iespēju atjaunoties un vairoties – tāpat skulptūru veidošanā izmantotie materiāli rada labvēlīgu vidi koraļļu augšanai. Zemūdens parka veidotājam bija mērķis parādīt, ka "māksla var palīdzēt izglābt jūru", pievēršoties idejai par ilgtspējīgu attīstību.

A post shared by Bola (@memobols) on Sep 10, 2015 at 1:28pm PDT



Ja visas skulptūras saliktu vienuviet, tās kopumā svērtu aptuveni 200 tonnas, taču kopējā platība, kuru aizņem zemūdens parks, ir 420 kvadrātmetru. Runājot par skulptūru tematiku, tā veltīta civilizācijas attīstībai un evolūcijai.

Starp citu, šis nav vienīgais šāda veida projekts, kuru realizējis Džeisons Teilors – līdzīgas "izstādes" zem ūdens atrodamas arī Balī un Norvēģijas krastos.

Informācija apkopota no "Culture Trip" un "Musa Mexico".