Slavenas vietas un objekti, kurus aizliegts iemūžināt fotogrāfijās

Dodoties ceļojumā, šķiet pilnībā pašsaprotami kadros iemūžināt iespējami vairāk fotogrāfiju, lai tās varētu mājās pārskatīt un parādīt arī citiem. Tomēr daudzās pasaules vietās bilžu uzņemšana tūristiem nav atļauta, tāpēc, lai izvairītos no liekām nepatikšanām, labāk to tuvumā telefonu vai fotoaparātu vilkt ārā nevajadzētu.

Šīs ir tikai dažas no populārām pasaules vietām un objektiem, kuros ir noteikts fotografēšanas aizliegums. Iespējams, kādās no šīm vietām esi bijis arī tu un pārsteidzošā kārtā pāris fotogrāfijas no konkrētiem objektiem izdevies uzņemt. Ja tā, tavā pusē stāvējusi veiksme, jo daudzās no tām apsargiem ir tiesības lūgt uzrādīt fotoaparātā iemūžinātās bildes, ja viņiem ir aizdomas, ka ticis bildēts, kas nav atļauts.

Foto: Shutterstock

"Culture Trip" vēsta, ka viena no vietām, kurā nedrīkst fotografēt, ir pasaules brīnums – Tadžmahals, kas atrodas Indijā. Ārpusi, protams, bildēt ir atļauts, un to šajā vietā izdara teju katrs tūrists, taču uzņemt kadrus nav atļauts konkrētās vietās iekšpusē. Šeit ir stingri noteikumi, ko drīkst un ko nedrīkst fotografēt. Plašāk par neparasto vietu lasi te.

Lietuviešu ceļotājs reiz no Ziemeļkorejas "izveda" aizliegtas fotogrāfijas, un tagad vairs šajā pasaules malā atgriezties nevar. Ar šīm fotogrāfijām tuvāk iepazīsties šeit.

Mikelandželo bija vien 26 gadus vecs, kad viņš ieguva iespēju veidot Dāvida skulptūru Florences katedrāles jumtam. Mikelandželo talants redzams rūpīgo detaļu izstrādē – pietūkušajās Dāvida roku vēnās un perfektajā kontrapostā (miera un kustības izlīdzinātība skulptūrā).

Jāsaka gan, ka Mikelandželo Dāvidu nav atļauts iemūžināt fotogrāfijās Accademia galerijas telpās Florencē, un, ja apsargi pamana kādu tuvojamies ar fotoaparātu rokās, var lūgt to nolikt malā.

Vieta, kurā oficiāli nav atļauts uzņemt fotogrāfijas, ir Siksta kapela, kas atrodas pāvesta rezidencē Vatikānā. Šeit apmeklētāji parasti atgāž galvu, lai aplūkotu slaveno griestu gleznojumu, klusi nopriecājoties, ka pašiem nogurdinošā un neērtā pozā nebija tā jāglezno.

Foto: AP/Scanpix

Siksta kapelā nedrīkst fotografēt vai filmēt nevis tāpēc, ka tā ir svēta vieta, bet gan restaurācijas dēļ. Japānas Nippon Television Network Coorporation apmaksāja gadiem ilgo mākslas darbu restaurāciju, iegūstot ekskluzīvas tiesības šajā vietā uzņemt kadrus, lai gan sākotnēji nemaz neesot bijusi doma tūristiem aizliegt fotografēšanu.

Vestminsteras abatija atrodas Lielbritānijā – tā ir Anglikāņu katedrāle Londonā, kas celta gotiskā stilā un uzskatāma par Lielbritānijas galveno svētnīcu. Šeit fotoaparātus, dodoties iekšā, somās obligāti nav jāievieto, taču apmeklētājus, jo īpaši tos, kuriem kaklā karājas kameras, ļoti uzmana. Tas tāpēc, ka bilžu iemūžināšana iekšpusē nav atļauta, jo tiek uzskatīts, ka tādējādi svētā vieta zaudē savu vērtību.

Taču Vestminsteras abatijas mājaslapā pieejama vesela bilžu galerija, kuru var skatīt jebkurš interesents dienu no dienas. Šis arī ir iemesls, kāpēc iespaidīgo ēku braukt skatīt pašam savām acīm, nevis iztēloties skaistumu citu fotogrāfijās.

Ja ceļi kādreiz ved iepazīties tuvāk ar Ēģiptes pārsteidzošajām celtnēm un vietām, jāatceras, ka Karaļu ielejā (Valley of Kings) Luksorā nav atļauts uzņemt fotoattēlus. Katrs, kurš dodas seno pieminekļu un kapu vietas teritorijā, tiek rūpīgi pārmeklēts. Ja kāds nolemj iekšienē uzņemt kādu fotogrāfiju, var nākties saskarties ar soda izrakstīšanu prāvas summas apmēros.

Taču, piemēram, Peru daudzās nozīmīgās vietās fotografēties ir atļauts, tomēr jābūt atbilstoši apģērbtam. Kanādieši Marks Antuāns Dudelīns un Patriks Metjū tika arestēti pēc tam, kad svētajā pilsētā Maču Pikču fotografējās kaili. Peru par šādām "izklaidēm" vairākkārt aizturēti tūristi no ASV un Austrālijas.