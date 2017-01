Sozopole – vecākā Bulgārijas pilsēta un ideāla atpūtas vieta

Sozopole ir vecākā Bulgārijas pilsēta, kas zināma jau kopš 610. gada pirms mūsu ēras kā Milētas grieķu kolonija "Apollonia Pontica". Pilsēta attīstījusies gadsimtiem ilgi, un tās arhitektūrā var redzēt visdažādāko stilu un vēsturisko notikumu atblāzmu. Eiropas tūrisma galamērķu portālā "Europeanbestdestinations" teikts, ka Sozopole ir īsta pilsēta – muzejs. Tā kā Latvijas ceļotāji arvien vairāk brīvdienas izvēlas pavadīt tieši Bulgārijā, vērts uzzināt ko vairāk par vienu no tās slavenākajām kūrortpilsētām.

Te var baudīt kā iespaidīgu arhitektūru un arheoloģijas liecības, tā daudzveidīgu kultūru un modernu tūrisma infrastruktūru, ko papildina visdažādākajām gaumēm piemēroti gardēžu restorāni.

Sozopole atrodas vien 35 kilometru attālumā no Burgasas lidostas. Pašlaik tā ir viena no pilsētām, kas iekļauta Eiropas desmit izcilāko šī gada galamērķu sarakstā, bet balsojums, lai noskaidrotu labāko šajā desmitniekā, vēl turpinās. Vairāk: Europeanbestdestinations.com

Foto: Shutterstock

Senā Sozopoles vecpilsēta ar savu vēsturisko šarmu, šauro ieliņu mudžekli un skaistajām koka ēkām tiem, kuri kādreiz pabijuši pie Melnās jūras piekrastē Krimā, iespējams, atsauks atmiņā Hurzufu. Mājiņas šeit saspiedušās uz šaurās pussalas, un pilsēta nemanot ievilina ikvienu, liekot uzkavēties pat ilgāk nekā plānots.

Foto: Shutterstock

Šeit ir divas labiekārtotas pludmales – centrālā un Harmani pludmale, kā arī vēl divas pavisam netālu no pilsētas – Kavatsi pludmale un Zelta zivtiņas (Zlatna Ribka) nometne. Pilsētā ir arī daudz tūristu mītņu, kas padara Sozopoli par lielisku brīvdienu galamērķi. Arī sabiedriskā transporta satiksme ar tuvējām pilsētām un apskates vietām ir labi organizēta, tādēļ šī vieta jau izsenis ir populārs Bulgārijas kūrorts, un no šejienes var ērti atklāt visu piekrasti. Sozopole nav tik ļaužu pilna kā Nesebāra, bet arī šeit netrūkst tūristu no dažādām valstīm, kūsā kultūras dzīve un vasarā bieži notiek bezmaksas koncerti un citi pasākumi, raksta prestižais ceļvedis "Lonely Planet".

Ko apskatīt?

Jaunā pilsētas daļa jeb "Harmanite", kas atrodas pilsētas dienvidu daļā, var lepoties ar labākajām pludmalēm, bet citādi tajā ir maz ko redzēt, jo tā pārsvarā sastāv no jaunceltnēm, vasarnīcām un nesen būvētām viesnīcām.

Foto: Shutterstock

Savukārt vecpilsēta ir lieliska vieta, kur doties pastaigā un vērot brīnišķīgus skatus, baudīt Melnās jūras brīzes un atpūsties kādā no restorāniem vai kafejnīciņām, teikts "Tripadvisor". Romantiskā pilsēta pievilina ceļotājus no visas pasaules.

Tā kā šī vieta bijusi apdzīvota vairāk nekā 7000 gadu, te ir arī diezgan daudz ko apskatīt. Pilsēta vienmēr bijusi iekārojama arī iekarotājiem, tādēļ jau pirms 1500 gadiem celts forts, kura drupas redzamas arī mūsdienās. Tāpat liela pilsētas bagātība ir vairāk nekā 20 pareizticīgo baznīcas un pieci klosteri. Piemēram, Svētā Ivana (Jāņa) klosteris dibināts 10. – 12. gadsimtā un vēl joprojām darbojas, tāpat arī viduslaiku bazilika pilsētas centrā un Svēto apustuļu klosteris uz klints vecpilsētas ziemeļdaļā, vēsta "Bulgariatravel.org". Viena no vecākajām baznīcām Sozopolē ir arī Vissvētākās dievmātes baznīca, pie kuras ir arī mazs, skaists dārziņš – kā miera oāze skaļajā atpūtnieku ielenkumā. Ieteicams šo vietu apskatīt agrākās rīta stundās un netraucētā vientulībā izbaudīt jūras spirdzinošo gaisu, kas dienā sakarsīs. Arī baznīcas interjers ir brīnumskaists.

Starp citu, Sozopoles vecpilsēta oficiāli atzīta par Bulgārijas muzejrezervāta zonu, iekļaujot 180 vēsturiskas ēkas, kas celtas laika posmā sākot no 18. gadsimta vidus līdz 19. gadsimta sākumam tā sauktajā Melnās jūras arhitektūras skolas stilā no koka un akmens. Slavenākās ir Marietas Stefanovas māja, Kreanoolu māja, Todora Zagorova māja, Kurtidi māja un Dimitrija Laskaridisa māja, teikts "Bulgariatravel.org".

Tāpat viens no pilsētas populārākajiem apskates objektiem ir Arheoloģijas muzejs, kā arī mākslas galerija.

Lielākie pilsētas svētki ir Apolona festivāls no 1. līdz 10. septembrim, kā arī Jūlija svētki no 30. jūnija līdz 1. jūlijam.

Netālu ir arī Ropotamo dabas rezervāts, kas atrodas tāda paša nosaukuma upes krastā. Ceļotāji var izmantot laivas, lai apskatītu šo apkārtni, kas izceļas ar putnu un retu augu dažādību.

Foto: Shutterstock

Arī Ravadinovo pils atrodas netālu no Sozopoles. Tā uz brīdi ļauj justies kā pasaku varonim, jo pils smalkā arhitektūra, strūklakas ar dīķīšiem, kur peld gulbji, un skaistais dārzs tiešām šķiet kā grāmatas ilustrācija.

Foto: Shutterstock

Šajā reģionā ir atrodamas arī vīna darītavas. Latvijas tūrisma firmas, piemēram, piedāvā apmeklēt "Изба Помория", kas specializējusies sarkano vīnu, rakijas un vīna brendija ražošanā.

Kā nokļūt?

No Rīgas var lidot uz Varnas lidostu, bet tālāk var doties vai nu ar sabiedrisko transportu, vai nomāt auto, ar ko būs ērtāk apskatīt visu piekrasti. Tāpat pieejami avioreisi uz valsts galvaspilsētu Sofiju, bet tā atrodas ievērojami tālāk nekā Varna.

Latvijas tūroperatori piedāvā arī čārterreisus uz Burgasu. Tāpat tur var nokļūt, lidojot ar pārsēšanos caur lielākajām Eiropas lidostām.