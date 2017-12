Spānijas noslēpumainais dārgums – kāpēc vērts apskatīt ziemeļu pilsētu Bilbao

Kamēr Latvijā decembra dienas turpina ritēt pelēkā nokrāsā gan rītos, gan vakaros, domas ceļo uz siltākām zemēm, kurās iespējams pavadīt laiku tuvākajā atvaļinājumā vai brīvdienās. Saulainā Spānija ir viena no šādām valstīm, kurā šobrīd gan nav vasaras laikapstākļi, taču ir nenoliedzami siltāks kā pie mums. Šoreiz vedīsim tevi tūrē uz vienu no pilsētām, kura atrodas Basku zemes teritorijā – burvīgo Bilbao.

Bilbao ir Spānijas ostas pilsēta, kura atrodas valsts ziemeļu daļā. Portāla "Tūrisma Gids" rīcībā esošā lasītāju informācija liecina, ka vislabākais veids, kā tikt uz šo pilsētu, ir lidot uz vietējo lidostu jeb Aeropuerto de Bilbao.

Mūsu lasītāja, kura Ziemassvētkos plāno lidot uz turieni, vienā virzienā par biļeti iztērējusi 180 eiro, ietverot pārsēšanos Briseles Nacionālajā lidostā (saukta arī par Zaventemas lidostu). Citos datumos biļešu cena noteikti būtu zemāka, jo uz Ziemassvētkiem, kā zināms, lidojumu cenas patiesi ir augstākas. Tāpat liela nozīme ir tam, cik laicīgi biļete iegādāta. Šajā rakstā atradīsi noderīgus padomu, kā svētku laikā atrast lētākas lidojumu biļetes.

Taču tagad laiks pievērsties pašai pilsētai. Kā vēsta "TheGuardian", tieši šogad 20 gadu dzimšanas diena tiek svinēta iestādei, kura Bilbao pilsētai pievērsa daudzu mākslas mīļotāju uzmanību – Gugenheima muzejam (Guggenheim museum). Šis muzejs, ko projektējis pazīstamais arhitekts Frenks Gerijs, tika atklāts 1997. gadā.

Pilsēta apvieno gan plašas zaļās zonas, gan virkni dažādu pludmaļu (Las Arenas, Getxo, Plentzia). Cauri pilsētai plūst pārsteidzošā Nervionas (Nervión) upe, tāpēc viens no ieteikumiem šajā pilsētā paredz pastaigas gar to no attālāka punkta līdz pat pašam centram.

Ko apskatīt Bilbao?

Kā minēts iepriekš, Bilbao apskate nevar iztikt bez Gugenheima muzeja apmeklējuma. Ēka celta pie upes, un, veroties no apakšas, tā atgādina futūristisku, mirdzošu un stūrainu laivu. Titāna, akmens un stikla liekumi ēku padara vizuāli iespaidīgu un pēdējo gadu laikā tā piesaistījuši vairākus miljonus tūristu no visas pasaules.

Foto: Shutterstock

Muzejs galvenokārt izstāda laikmetīgās mākslas mākslinieku lielformāta darbus un instalācijas, kurām ir nozīmīga izstādīšanas vieta ("site-specific"). Muzeja atklāšana iezīmē pagrieziena punktu pilsētas attīstībā, tāpēc industriālā pagātne atstāta nostāstos.

Tāpat "TheGuardian" raksta, ka Bilbao neatņemama vērtība ir Mākslas muzejs (Museo de Bellas Artes). Vēl pilsētas un tās apkārtnes apskatē jāietver masīvais, tumši sarkanajā krāsā gozējošais tilts, kuru var dēvēt vairākos nosaukumos. Bizkaia Bridge, Vizcaya Bridge vai Puente Colgante jeb šāda veida "piekaramais" tilts ir pasaulē vecākais, kurš izmantots transportēšanas, pārvešanas vajadzībām. Ceļotājiem ir divi varianti, kā ar to iepazīties tuvāk – uzbraukt ar liftu un mērot ceļu pāri apmēram 50 metru augstumā vai pāris metrus virs zemes izmantot pārvadāšanas iespēju stiklotā "tramvajiņā".

Tiltiem Bilbao ir liela nozīme, lai cilvēku kustība un lietu aprite varētu pastāvēt no vienas upes krasta uz otru. Tiltu konstrukcijas ir bijušas ļoti dažādas – gan koka, gan akmens un betona. Ja gribi ievēlēties kādu vēlēšanos Spānijā un pāriet pāri tiltam, kuru nekad neesi šķērsojis, izvēlies stilīgo Zubizuri tiltu vai La Salve, kura oficiālais nosaukums ir "Spānijas prinča un princeses tilts".

Bilbao centrs dalās labajā un kreisajā krastā, vēsta "Bilbao Turismo". Bilbao la Vieja rajons jeb kreisais krasts pārsteidz ar dažādām kafejnīcām un bāriem, kuros par patīkamas auras trūkumu sūdzēties nevajadzēs – kādreiz tas bija strādnieku rajons. Turpretī Casco Viejo jeb labais krasts ir Bilbao vecā pilsēta, kurā iespējams izstaigāt pārsteidzošās un daudzveidīgās ielas. Šī pilsētas daļa ir tikusi vairāk pielāgota ostas vajadzībām un tirdzniecībai.

Foto: Shutterstock

Bilbao iedzīvotāji lepojas ar pasaules atpazīstamību saistībā ar galvenajām septiņām ielām, kuras veido vecpilsētas kodolu. Šīs ir ielas, ap kurām pilsēta kopumā veidojusies: Somera, Artecalle, Tendería, Belosticalle, Carnicería Vieja, Barrencalle, Barrencalle Barrena un La Ronda.

Kopumā var teikt, ka Bilbao, tāpat kā Rīga, "nekad nav un nebūs gatava", taču liels grūdiens attīstībā bija Gugenheima muzeja atklāšana. Pēc tam pilsētā parādījās arī vairākas zaļās zonas jeb parki, taču modernizētā un mūsdienīgā veidolā – ja gribas pastaigāt pa šādiem parkiem, izvēlies Riberas (Ribera) parku vai Doña Casilda parku, kurš ticis paplašināts pēc muzeja atklāšanas.

Tāpat netālu no Bilbao atrodas dažādas apburošas viduslaiku pilsētiņas, piemēram Lanestosa, Durango, Elorrio u.c., kuru iepazīšanu vari ietvert vienā ceļojumā ar Bilbao apskati. Taču tālāk, 280 kilometru attālumā uz rietumiem, atrodas Astūrijas apgabala pilsēta Ovjedo (Oviedo), kura, pēc vietējo teiktā, nav tipisks ceļotāju galamērķis. Ceļojuma stāstu par vēsturisko un skaisto pilsētu plašāk lasi šeit.