Starp kalniem, virs ūdens un netālu no ledāja: Norvēģijā taps eleganta viesnīca

Viesnīcas jau sen vairs nav tikai vietas, kur pēc garas dienas patālāk no mājām nolikt galvu uz spilvena un pārlaist nakti. Tās cenšas piedāvāt saviem viesiem ne tikai jumtu virs galvas, bet arī neaizmirstamu pieredzi. To tuvākajos gados varēs teikt arī par kādu viesnīcu Norvēģijā.

Kā paredzēts, 2021. gadā durvis īpašā vietā, proti, starp kalniem, virs ūdens un netālu no ledāja, vērs viesnīca ar nosaukumu "Svart".



Kā var spriest pēc veidotāju iecerēm, plānotā viesnīca būs apaļā formā. Kā skaidrojuši pārstāvji, tas izvēlēts ne tikai interesantā dizaina dēļ, bet arī tāpēc, lai ļautu naktsmītnes viesiem raudzīties uz apkārt esošo dabas varenību no visām pusēm. Runājot par pašu nosaukumu, proti, "Svart", tulkojumā no norvēģu valodas tas nozīmē "melns", kas savukārt raksturo turpat esošo ledāju "Svartisen" un tā tumšo ledu.

View this post on Instagram A post shared by Svart Glacier Hotel (@svartglacierhotel) on Feb 13, 2018 at 12:44am PST

Tomēr elegantas un interesantas naktsmājas nav vienīgais, ko viesnīcas pārstāvji plāno piedāvāt saviem viesiem. Īpaši jāizceļ arī pastaigu celiņš, kas ļaus interesentiem izlocīt kājas zem pašas viesnīcas.

View this post on Instagram A post shared by Svart Glacier Hotel (@svartglacierhotel) on Feb 15, 2018 at 7:40am PST

Tāpat neizpaliks peldes, zveja, laivošana, rāpelēšanās pa ledāju un citas aktivitātes. Kas nav mazsvarīgi, šajā vietā naktis ir garas un iespējamība, ka diennakts tumšajā pusē varēs raudzīties uz ziemeļblāzmu, ir diezgan liela.

Viesnīca, kā ziņo "Business Insider", plāno būt dabai draudzīga un patērēt pat par 85 procentiem mazāk enerģijas, turklāt saražojot to saviem spēkiem.

View this post on Instagram A post shared by Svart Glacier Hotel (@svartglacierhotel) on Feb 15, 2018 at 12:40pm PST

Ko tad apskatīt, ja ceļi aizveduši uz troļļu zemi? Idejas ceļojuma maršrutiem un padomus meklē te.

View this post on Instagram A post shared by Svart Glacier Hotel (@svartglacierhotel) on Feb 16, 2018 at 2:57am PST