Tikai drosmīgajiem: pieci biedīgi gājēju tilti, no kuriem paveras brīnumaini skati

Skaisti un ar krietnu šķipsnu adrenalīna – tā varētu raksturot visus šos gājēju tiltus, kas liek gan bailēs sastingt, gan arī no skaistuma atplaukt smaidam. Vai tu būtu gana drosmīgs, lai kādu no šiem tiltiem mērotu vēsu prātu?

Tilts ar stikla grīdu



Foto: AP/Scanpix

Gājēju tilts Ķīnā daudziem drošsiržiem pavisam noteikti ies pie sirds. Tas stiepjas pāri iespaidīgajam "Zhangjiajie" kanjonam un tūristiem pieejams kļuva 2016. gadā.



Pārvietošanos pa šo tiltu kutelīgu padara tas, ka tam ir stikla grīda, bet zem tās – 300 metrus dziļa aiza. Tieši šis aspekts piešķir tiltam īpašu vērtību, jo, lūkojoties zem kājām, iespējams aplūkot neskarto dabu. Pats tilts ir 430 metrus garš un sešus metrus plats. Šis ir pasaulē garākais un augstākais šāda tipa tilts, raksta ziņu aģentūra "Reuters".

Turklāt, kas interesanti, no 2018. gada augusta drosmīgākajiem šeit būs iespēja izlekt arī ar gumiju no 260 metru augstuma (salīdzinājumam – no Siguldas vagoniņa lēciens ir no 43 metru augstuma), kas, kā plānots, arī būs rekordists savā jomā, ziņo CNN.