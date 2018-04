Tirkīzzilā paradīze: caurredzams un akmens veidojumu ieskauts ezers Filipīnās

Daudzus ceļotājus saista ūdens pasaule, kuru apskatīt var gan snorkelējot, gan arī dodoties nirt dziļāk dzelmē. Vislabāk šādas atrakcijas realizēt var vietās, kur ūdens ir ļoti tīrs un dzidrs – viena no tādām pasaule ir Kajangana (Kayangan) ezers Filipīnās.

Šis ezers jāmeklē Koronas (Coron) salā, kas atrodas Filipīnu teritorijā. Pats ezers meklējams salas ziemeļu daļā, un var lepoties ar piešķirto titulu – tīrākais ezers Āzijā, vēsta "Culture Trip". Tirkīzzilais ūdens padara to par patiesi sapņainu vietu, kuru ceļotāji nereti dēvē arī par paradīzi.

Tieši tīrības dēļ šo vietu iecienījuši zemūdens pasaules izzinātāji. Interesanti, ka šeit vairāk tiek vērsta uzmanība nevis uz zivīm un citiem iemītniekiem, bet gan dažādiem akmens veidojumiem, kas iespaidīgi izskatās gan zem, gan virs ūdens. Ezerā izveidojušās arī dažādas šauras vietas (līdzīgas alām), kuru izpeldēšana šķiet vilinoša.

Ceļošanas portālā "Trip Advisor" cilvēki, kuri devušies uz šo ezeru, šķietami vienu no fotografētākajām vietām Filipīnās kopumā, iesaka aizpeldēt nedaudz tālāk no izveidotā dēļu plosta un izbaudīt atpūtu bez lieliem tūristu pūļiem. Pēc 2017. gadā sākuma notikušā nelaimes gadījuma peldes šeit iespējamas tikai ar glābšanas vestēm, kā arī tiek kontrolēta drošības noteikumu ievērošana.

Lai izvairītos no tūristu rindām, vērts arī uzzināt, kādos laikos iebrauc grupu ekskursijas. "Getting Stamped" raksta, ka parasti grupas ierados līdzīgos laikos, tāpēc ieteicams doties pirms vai pēc viņiem. Vēl var doties arī nesezonā jeb laikā no maija līdz novembrim, kad interesentu šeit ir mazāk.

Dodoties uz šo ezeru, vērts apmeklēt arī Dvīņu lagūnas (Twin lagoons) un Barakudas (Barracuda) ezeru. Starp citu, otrajā minētajā atpūtas iespējas ir diez gan līdzīgas kā Kajangana ezerā, taču ir iespējams izvairīties no daudzajiem ceļotājiem.

