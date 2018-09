Tūristu iecienīti gaisa vagoniņi, no kuriem paveras izteiksmīga panorāma

Doties izbraucienā ar gaisa vagoniņu var arī tepat, Siguldā, bet kad tas izdarīts, vērts apdomāt citas iespējas. Kur tad vēl skati ir visiespaidīgākie un sajūtas - viskrāšņākās? Lūk, pieci gaisa vagoniņi no visas pasaules.

Vagoniņš Bolīvijā, no kura pārredzēt izteiksmīgu pilsētas panorāmu

Foto: Shutterstock



Ja ir vēlēšanās pabaudīt pilsētas panorāmu no iespaidīgiem augstumiem, doties var uz Lapasu Bolīvijā. Tur esošais trošu vagoniņš atrodas aptuveni 4000 metru augstumā virs jūras līmeņa.



Kā minēts "Rough Guides", šī ir viena no pilsētām, kur šāda veida satiksme īpaši piemērota arī vietējo vajadzībām. Trošu sistēma, kas ir viena no iespaidīgākajām pasaulē, sniedzas teju 10 kilometru garumā un savieno divus pilsētas rajonus. Gaisa vagoniņš kursē trīs maršrutos un apstājas 11 stacijās, skaidrots "Lapazlife".

Pateicoties gaisa tramvajam, pilsētā būtiski mazinājies piesārņojums, turklāt sniedz iespēju kā apvidus iedzīvotājiem, tā arī pilsētas viesiem mērot ceļu ar brīnišķiem skatiem.