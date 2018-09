Ūdenskritums Norvēģijā, ko apvij stāsts par septiņām māsām – vecmeitām

Skaistā Norvēģija pavisam noteikti ir ikviena dabas mīļotāja sapņu galamērķu sarakstā, jo tajā var aplūkot daudz brīnumainu skatu – sākot ar fjordiem un nebeidzamiem kalniem, beidzot ar tik brīnumainiem un īpašiem ūdenskritumiem kā šis.

"Dei Sju Systrene" jeb Septiņu māsu ūdenskritums Norvēģijā ir viens no tūristu iecienītākajiem un arī fotografētākajiem objektiem apkārtnē. Un kā gan tas tāds varētu nebūt, ja pār klinšaino nogāzi aptuveni no 250 metru augstuma plūst ūdens šļakatas septiņas brangās strūklās, radot visai brīnumainu skatu.



Īpaši skaists skats tūristiem paveras tad, kad ūdenskritumā ir vairāk ūdens, kas parasti ir periodā no maija līdz jūlijam, kad kūst sniegs. Tad var tiešām nolūkoties uz visām septiņām māsām jeb septiņiem ūdenskritumiem vienuviet, minēts "Visit Norway". Turklāt vispasakainākā vieta ūdenskrituma vērošanai pavisam noteikti ir no kuģīša, kas ved pa tuvējās upes līkločiem.

Arī šo vietu apvij leģendas un senas teikas. Vietējie runā, ka visas septiņas māsas bijušas vecmeitas, bet ūdenskritums otrpus fjordam, kas nosaukts par "The Suitor", esot bijis pielūdzējs, kas nespējis iekarot jauno dāmu sirdis.



Ko vēl apskatīt Norvēģijā, ja šis ūdenskritumus tevi ir tā uzrunājis, ka jau posies kravāt ceļasomas, meklē te.