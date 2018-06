Vasaras atpūtas ceļvedis: piecas vietas, ko apskatīt Viļņā

Ne pārāk tālu, bet apskates vērta – to varētu teikt arī par Viļņu. Lietuvas galvaspilsētu gada sākumā skaļi pielīdzināja G punktam jeb vietai, ko neviens nespēj atrast, bet kas ir tā vērta. Bet nupat savos ceļvežos to iekļāvis arī "The Guardian", izveidojot Viļņas apskates objektu sarakstu, ko iesaka vietējie. Ar dažām no tām iespējams iepazīties turpinājumā!

Užupes Republika

Foto: Shutterstock Dēvēta arī par Viļņas sirdi, Užupes Republika, kura sevi par tādu pasludināja 1997. gadā, ir viena no bohēmiskākajām vietām Viļņā.



Lai arī sākotnēji tas bija ļoti nabadzīgs un pat bīstams rajons, vietu iecienījušās radošās personības to piepildījušas ar mākslu un radošumu, padarot to par cienījamu un pat prestižu apgabalu. Īpaša atmosfēra tur ir ceturtdienās, kad vietējā tirgū var atrast dažādus paštaisītus produktus un īpaši lolotos labumus no dārziem. Taču, lai sajustu īsteno vietas garšu, vērts doties uz mājīgo krodziņu "Špunka", kur iespējams noprovēt plašu vietējo alu piedāvājumu. 1. Austras vārti

Austras vārti 2. Svētā Pētera un Pāvila baznīca

Svētā Pētera un Pāvila baznīca 3. Viļņas botāniskais dārzs

Viļņas botāniskais dārzs 4. Svētā Jāņa baznīcas zvanu tornis