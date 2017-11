Velna tilts – viena no skaistākajām Vācijas vietām, kas apskatāma bez maksas

Vācijā ir kāds neliels, bet ļoti slavens tilts, kas uzbūvēts tā, ka, atspīdot ūdenī, rada sirreālu, pilnīgi perfekta apļa ilūziju, kas cilvēkam ar bagātāku iztēli varētu šķist kā vārti uz citu pasauli. Tieši sava maģiskā izskata dēļ to dēvē par Velna tiltu (Die Rakotzbrück).





Īpaši skaisti šis 19. gadsimtā būvētais tilts izskatās īsi pēc saullēkta, kad ūdens ir pavisam mierīgs un no tā ceļas neliela migliņa, bet ūdens atspulgos spēlējas rudens koku krāsas.

Tilts būvēts no bazalta. Cilvēki to iesaukuši par Velna tiltu, jo uzskata, ka to būvējis sātans – tilts ir brīnumaini skaists, taču arī bīstams un nedrošs.

Velna tilts atrodas izcili skaistā vietā – Kromlavas (Kromlau) Acāliju un rododendru parkā. Tas ir plašs ainavu parks Gablencā, Vācijā.

Amatierfotogrāfam no Polijas Janam Sieminskim nesen izdevies tiltu iemūžināt fantastiskās fotogrāfijās. "To būvēja 19. gadsimta vidū, lai kopā ar atspulgu ūdenī tilts veidotu perfektu riņķa līniju. Tieši pirms saullēkta stāvēju nelielā peļķē iepretim tiltam un gaidīju perfektu brīdi, lai to iemūžinātu," par savu darbu tapšanu "Vida Press" stāstījis fotogrāfs. "Kad to pirmo reizi ieraudzīju, nodomāju: "Vou, tas tiešām ir neticami!" Šajā tiltā ir kaut kas maģisks."

Jāpiebilst, ka parkā, kurā atrodas tilts, nav jāmaksā ieejas maksa un tas ir atvērts jebkurā laikā.

Tiltam gan nav praktiska izmantojuma, jo to šķērsot ir aizliegts, lai saglabātu šo brīnumaino arhitektūras objektu un lai neapdraudētu cilvēku drošību. Taču tas neattur daudzus tūristus un, it īpaši fotogrāfus, doties uz šo pasakaino vietu un ar acīm baudīt tilta skaistumu.

