Vēsturiskas vecpilsētas, ko vērts apmeklēt šoruden

2018. gadā par visai iecienītiem ceļojumu veidiem kļuvuši nelieli izbraukumi uz pilsētām un apskates objektu iepazīšana. Ja sapņo par braucienu uz kādu pilsētu ar pastkaršu cienīgiem skatiem vai nelielām brīvdienām ar vēsturisku noskaņu, šie galamērķi būs piemēroti tieši tev.

Uzņēmums "Booking", kas piedāvā plašu naktsmītņu klāstu visā pasaulē, ir izpētījis datus par cenām, kā arī veicis ieteikumu izpēti no starptautiskiem ceļotājiem, lai noskaidrotu vecpilsētas, kas ir gan apveltītas ar vēsturisku noskaņu un neparastu skaistumu, gan ar vispieņemamākajām cenām rudenī. Aptaujā piedalījušies 56 727 respondenti no 30 valstīm. No garā saraksta tika atlasīti vairāki galamērķi, ievērojot tādus aspektus kā cena, ģeogrāfija un sezonalitāte, un dažus no tiem turpinājumā izcēla arī "Tūrisma Gids".

Izvēlies kādu no ceļotāju ieteiktajām vecpilsētām un dodieties piedzīvojumā pa bruģakmens ieliņām, iepazīstot šo pilsētu vēsturi!