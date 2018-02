Video: Tilts Ķīnas dienvidos ar caurumiem un bez margām

Gājiens pāri šim tiltam būs īpaši grūts pārbaudījums tiem, kuriem bail no augstuma. Tas atrodas ne tikai 150 metru augstumā, bet tam ir arī šķirbas starp dēlīšiem, kas gājienu pāri tiltam padara vēl bailīgāku, vēsta "Insider Travel".

Šī neparastā atrakcija atrodas Ķīnas dienvidrietumos, netālu no pilsētas ar nosaukumu Čongkinga (Chongqing). Tilta posmi nav no garākajiem, taču tie savieno vairākas platformas, kas ir ātrākais veids, kā nokļūt no vienas uz otru. Šī ir atrakcija, kurai doties pāri, katrs izvēlas brīvprātīgi.

Tas uzbūvēts ļoti neparasti – tam gar malām nav margu un metāla plāksnes nav kārtotas viena pie otras, veidojot simetriskus caurumus starp tām. Tas nozīmē, ka katram, kurš šķērso tiltu, jāsper platāks solis, lai kāju uzliktu precīzi uz nākamās plāksnes. Protams, par drošību ir padomāts, un, lai pasargātu gadījumos, ja cilvēks zaudē līdzsvaru, katrs gājējs tiek piestiprināts ar karabīni pie troses virs tā.

Tilts atrodas "Wansheng Ordovician" piedzīvojumu parkā, kur izveidotas dažādas atrakcijas piedzīvojumu meklētājiem, kuriem augstums nesagādā bailes. Šeit iespējams staigāt arī pa vairākiem stikla tiltiem, šūpoties virs aizas u.c. Vēl citas vietas pasaulē, uz kurām doties tikai drosmīgajiem un izturīgajiem, meklē šajā rakstā.

Pie publicētā video cilvēki dalās savos iespaidos un pārdomās, ka grūti gan teikt, kad šo tiltu, kas sastāv no vairākām vienādām daļām, vislabāk veikt – laikā, kad ārā ir migla un augstums nav saredzams vai kad saulainā dienā ir labi redzams, cik augstu atrodies.

Ekstrēma atrakcija februāra sākumā atklāta Apvienotajos Arābu Emirātos - Ras al-Khaimah tagad iespējams izmēģināt braucienu pa trošu ceļu trīs kilometru garumā, sasniedzot pat 150 kilometrus stundā! Plašāk lasi te.

Arī Eiropā ir desmitiem tiltu, kurus vērts kaut reizi dzīvē redzēt un pārstaigāt. Lielākā daļa Eiropas seno pilsētu celtas pie upēm vai kādām citām ūdenstilpnēm, tādēļ var lepoties ar skaistiem skatiem un, protams, praktiskākiem tiltiem. Jau izsenis tiltus apvijusi leģendu un mītu aura. Ne velti ir ticējums, ka, šķērsojot kādu tiltu pirmo reizi, jāizsaka vēlēšanās – tad tā piepildīsies. Ar 16 neparastiem tiltiem iepazīsties šajā rakstā.