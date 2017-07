Vilinājums Lietuvā: neredzamais un aizliegtais Kauņas skvērs

Vai vari iedomāties, ka kaut kur pasaulē ir skvērs, kurā nekad neapgrozās cilvēki? Lietuvas otrajā lielākajā pilsētā Kauņā pavisam nesen atklāts jauns laukums, kurā nav atļauts ieiet, jo atrodas ielas vidū. Un vēl kas - atrodoties vienā līmenī ar skvēru, tas īsti nemaz nav saredzams.

Ideja par šī laukuma izveidi meklējama pagājušajā gadsimtā. Kauņu par savu dzimto pilsētu sauca viens no populārākajiem un atpazīstamākajiem lietuviešiem vēsturē – mākslinieks Džordžs Mačūns (George Maciunas), vēsta "VisitKaunas". Viņš bija viens no galvenajiem koordinatoriem un dibinātājiem 20. gadsimtā izveidotajai mākslinieku, dizaineru un komponistu kustībai ar nosaukumu "Fluxus". Uz viņa bērnības mājas sienas Kauņā izveidota neliela piemiņas plāksnīte, taču ar to šķita par maz, lai godātu šo cienījamo vīru.

Skvēra izveides iniciators bija mākslinieks Naglis Baltušniks (Naglis Rytis Baltušnikas). Ideju par Mačūna laukuma izveidi atbalstīja gan pašvaldība, gan arī vietējie iedzīvotāji.

Laukuma simbolika un ietvertā doma sasaucas ar Mačūna 1963. gadā publicēto "Fluxus" kustības manifestu. Tajā nevienam nav atļauts ieiet, kā arī tas redzams, paceļoties pāris metrus virs zemes – ja cilvēks stāv vienā līmenī ar to, piemēram, uz blakus esošās ietves, laukums acīm nepavērsies, jo to ieskauj trīs ielas, kuras dienas gaišajā laikā parasti ir mašīnu pārpilnas. Tajā nav iespējams īsti ieiet, jo atrodas ielas vidū. Skvēra vidū uzzīmēts ikonisks, "Fluxus" kustībai atbilstošs simbols.

Ja tevī ir uzjundījusi vēlme doties uz kaimiņvalsti un apskatīt Kauņu jeb Lietuvas vēsturisko centru, ir daudz un dažādu objektu, kuros droši varēsiet iet arī iekšā. Burvīga vieta ir Brīvības gājēju aleja (Laisvės), kura ir 1621 metrus gara. Laika gaitā iela kļuvusi par pilsētas komerciālo un kultūras centru. Pēc 1982. gada rekonstrukcijas Brīvības aleja kļuva par gājēju ielu, kas savieno vecpilsētu ar jauno pilsētu.

Tāpat Kauņa ir ievērojama ar apskates vērtām baznīcām, piemēram, Kauņas Sv. Jaunavas Marijas debesbraukšanas baznīcu jeb Vītauta Dižā baznīcu, Sv. Jurga Mocekļa baznīcu un Kauņas Sv. Franciska Ksavera (Jezuītu) baznīcu.

Protams, kur tad bez izslavētā funikuliera! Viens no pilsētas simboliem ir Aleksota funikulieris, kuru uzbūvēja 1935. gadā. Funikulieris savieno vecpilsētu ar Aleksota pakalnu, no kura paveras lieliska Kauņas vecpilsētas panorāma.

