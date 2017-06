Zanzibāra – paradīzes sala, kas slavu ieguva ar garšvielu un vergu tirdzniecību

Foto: Gallery Tours & Safaris

No divām salām sastāvošā, Tanzānijai piederošā autonomā province Zanzibāra atrodas Āfrikas austrumu krastā, tikai 35 kilometru attālumā no Melnā kontinenta un veidota no daudzām mazām salām un divām lielākām – Ungujas (galvenā sala, kas neoficiāli tiek dēvēta par Zanzibāru) un Pembas. Arhipelāga galvaspilsēta – Zanzibāra – atrodas Ungujas salā. Tās vēsturiskais centrs – Akmens pilsēta – ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Zanzibāra mūsdienās kļuvusi par vienu no pašām populārākajām Āfrikas piekrastes salām. To apmeklē, lai atpūstos kādā no baltu smilšu klātajām pludmalēm, nodotos neskaitāmiem ūdenssporta veidiem, makšķerēšanai, bagātās vēstures vai interesantās dabas izpētei. Tūrisms šeit attīstīts, tāpēc arī piemērojies Eiropas atpūtnieku prasībām, bet nav lēts. Zanzibāra kļuvusi arī par vienu no medusmēneša galamērķiem – solot romantiskas, siltas un zvaigžņotas naktis un krāsainas, tropu putnu, tauriņu un garšvielu smaržu bagātas dienas kādā no mazajiem piekrastes zvejnieku ciematiņiem vai koraļļu rifu ietvertiem liedagiem.

