Zeltā klāts akmens Mjanmā, kas ir iecienīts svētceļojuma galamērķis

Akmens, kuru sauc par "Kyaiktiyo Pagoda", ir iecienīts budistu svētceļojuma galamērķis. Tomēr, ticis pie spoža "ietērpa" un atrodoties visai tuvu klints malai, tas piesaista visa veida interesentus.



Akmens atrodas kalna virsotnē Mjanmā, un to steidz apbrīnot ļaudis no visas pasaules. Akmens ir aptuveni astoņus metrus augsts un 15 metrus plats, turklāt vēl zeltā klāts, tāpēc to ir visai grūti nepamanīt.

Kā vēsta kāda sena leģenda, pats Buda kādam ticīgajam iedevis šķipsniņu matu, ko viņš pēc tam atdāvinājis karalim. Par dāsno sirdi karalis piesolījis klints malā izlikt budista galvas atveidu, kas tagad pazīstams kā gadsimtiem sena svētvieta, proti, "Kyaiktiyo Pagoda", minēts "Atlas Obscura".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Lai arī zeltā klātais akmens salīdzinājumā ar citām iespaidīgām svētvietām apkārtnē ir visai niecīgs, tā izteiksmīgā atrašanās vieta, proti, klints mala vilina tūristus apbrīnot šo skatu.

Visvairāk apmeklētāju sanāk īpašās dienās (noteiktas pēc viņu kalendāra) rudenī un pavasarī, kad pilnmēness naktī tiek aizdedzinātas 90 tūkstoši svecītes.

Ko vēl apskatīt Mjanmā un tās apkārtnē, meklē te.