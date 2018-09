Zemūdens ala Jamaikā, kas vilina adrenalīna ķērājus un atrodas blakus ūdenskritumam

Runā, ka trakajiem pieder pasaule. Lai arī kā to katrs var interpretēt savās interesēs, ir skaidrs, ka dullākie pavisam noteikti izmantos iespēju apskatīt tās vietas, no kurām piesardzīgākie izvairīsies. Un tāda vieta atrodama arī Jamaikā.



Vispirms jāsāk ar to, ka, dodoties apmeklēt šo asinis stindzinošo, bet skaisto vietu, varēs nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu, jo patiesībā tur vienuviet atrodas vairākas skaistas vietas. Ierastākā no tām – skaists ūdenskritums. "Reach falls" ūdenskritums Jamaikā pavisam noteikti ir apskates vērts. Kā minēts "Visit Jamaica", to savulaik atraduši vergi, kas mukuši prom no vietējā ciema un draudīgajiem apstākļiem. Tagad ūdenskritums piesaista neskaitāmas tūristu plūsmas, jo šī eksotiskā vieta nudien vilina.

Foto: Shutterstock

Pavisam netālu atrodas vēl kāda interesanta vieta, kas īpaši patiks trakgalvjiem un adrenalīna ķērājiem. Šī vieta jeb "Rabbit hole" tiek dēvēta arī par Jamaikas apslēpto dārgumu. Un apslēpta tā ir vistiešākajā nozīmē, jo, lai apskatītu zemūdens alu, nepieciešams lēkt neizdibināmā, klinšainā caurumā uz nekurieni.

Tiem, kas patiešām ir tik drosmīgi vai vieglprātīgi, nākas lēkt mutuļojošā ūdens epicentrā. Kad tas izdarīts, drošsirži nonāk apslēptā zemūdens alā, kur acīm paveras mazs ūdenskritumiņš un placītis, kurā paplunčāties. No alas iespējams nokļūt arī daudzās citās vietās, tostarp virszemē un atkal atpakaļ pazemes valstībā, minēts ceļvedī "Travel and Leisure".

Lai arī šī aktivitāte nešķiet visai droša, daudzi adrenalīna ķērāji metas iekšā nezināmajā, lai izbaudītu unikālo pieredzi.



