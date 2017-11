10 daudzsološas zemo cenu aviokompānijas, kas jau nākamgad padarīs atvaļinājumus lētākus

Šis gads aviopārvadājumu nozarē bijis vētrains un satricinājumiem pilns – sākot jau ar "Monarch Airlines" maksātnespēju un "Air Berlin" krahu līdz pat lielākās zemo cenu aviokompānijas "Ryanair" atceltajiem reisiem, "British Airways" tiešsaistes sistēmas problēmām un citiem jautājumiem. Tomēr šajā nozarē ir arī dažādas pozitīvu vēsmas, piemēram, zemo cenu pārvadātāju ievērojamā izaugsme. "Telegraph" pat raksta, ka zemo cenu aviokompānijas pārņem debesis. Piemēram "Level", "British Airways" mazā māsa, martā apsolīja, ka par nepilnām 100 mārciņām jeb 110,50 eiro vedīs ceļotājus pāri "dīķim", kamēr skandināvu "Primera Air", kuras lidojumu vadības centrs, starp citu, atrodas Latvijā, neatlaidīgi laužas lielajā tirgū, piedāvājot lidojumus no Apvienotās Karalistes uz Ņujorku un Bostonu no Birmingemas un arī lidojumus no Stanstedas Londonā.