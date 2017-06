10 ilgākie un garākie tiešie lidojumi pasaulē

Ierasts, ka lidojumi no Latvijas uz dažādām Eiropas valstīm aizņem aptuveni divas līdz trīs stundas. Tie, kas lidojuši uz kādu tālāku valsti, var iztēloties piecu vai astoņu stundu lidojumu. Bet vai varat iedomāties tiešo lidojumu, kas ilgst pat 18 stundas? Aviokompānija "United Airlines" ir paziņojusi par jauna tiešā reisa lidojumu starp Losandželosu un Singapūru, kas būs aptuveni 14 tūkstošus kilometru garš un ilgs tieši tik ilgi, raksta "Telegraph".

Ņemot vērā lidojuma laiku, šis kļūs par ilgāko tiešo lidojumu pasaulē.

Arī aviokompānija "Qantas" jau paziņojusi, ka, tad, kad 2018. gadā saņems jauno "Boeing 787" (saukts arī par "Dreamliner"), piedāvās regulāros lidojumus no Eiropas uz Austrāliju. Šo gandrīz 14,5 tūkstošus garo lidojumu no Londonas līdz Pērtai plānots veikt nedaudz vairāk nekā 17 stundās, raksta "CNN Travel".

Piedāvājam iepazīties ar TOP 10 garākajiem lidojumiem pasaulē.

Foto: Reuters/Scanpix

Doha (Katara) – Losandželosa (ASV)

Aviokompānija: "Qatar Airways"

Distance: 13 367 kilometri

Ilgums: 16 stundas un 15 minūtes

Doha atrodas Tuvajos Austrumos, tā ir lielākā Kataras pilsēta. Reisu atklāja 2016. gada janvārī.

Aviokompānijas interneta mājaslapā tiešais reiss no Dohas uz Losandželosu pieejams par cenu sākot no 1200 eiro.

Džida (Jeddah) (Saūda Arābija) – Losandželosa (ASV)

Aviokompānija: "Saudia"

Distance: 13 409 kilometri

Ilgums: 16 stundas un 40 minūtes

Džida ir pilsēta Saūda Arābijas rietumos. Šī ir otra lielākā Saūda Arābijas pilsēta. Reisu atklāja 2014. gada martā.

Aviokompānijas mājaslapā tiešais reiss no Džidas uz Losandželosu pieejams par aptuveni 1400 eiro.

Dubaija (Apvienotie Arābu Emirāti) – Losandželosa (ASV)

Aviokompānija: "Emirates"

Distance: 13 420 kilometri

Ilgums: 16 stundas un 15 minūtes

Dubaija atrodas Apvienotajos Arābu Emirātos, Dubaijas emirātā. Tā ir Dubaijas emirāta lielākā pilsēta. Reisu atklāja 2008. gada oktobrī.

Aviokompānijas mājaslapā tiešais reiss no Dubaijas uz Losandželosu pieejams par cenu sākot no 1100 eiro

Abū Dabī (Apvienotie Arābu Emirāti) – Losandželosa (ASV)

Foto: AFP/Scanpix



Aviokompānija: "Etihad"

Distance: 13 502 kilometri

Ilgums: 16 stundas un 45 minūtes

Abū Dabī ir Apvienoto Arābu Emirātu otra lielākā pilsēta un valsts galvaspilsēta. Reisu atklāju 2014. gada jūnijā.

Aviokompānijas mājaslapā tiešais reiss no Abū Dabī uz Losandželosu pieejams par cenu sākot no 1200 eiro.

Atlanta (ASV) – Johannesburga (Āfrika)

Foto: AP/Scanpix



Aviokompānija: "Delta"

Distance: 13 581 kilometri

Ilgums: 15 stundas un 15 minūtes

Atlanta ir pilsēta Amerikas Savienotajās Valstīs, Džordžijas štatā, tā ir štata lielākā pilsēta. Reisu atklāja 2009. gada jūnijā.

Aviokompānijas mājaslapā tiešais reiss no Atlantas uz Johannesburgu pieejams par cenu no 2000 eiro – jā, šis lidojums noteikti nav tas lētākais. Lidojumi, kuros iekļautas viena vai vairākas pārsēšanās izmaksās daudz lētāk – sākot no 950 eiro.

Sanfrancisko (ASV) – Singapūra (Āzija)

Aviokompānijas: "United Airlines" / "Singapore Airlines"

Distance: 13 592 kilometri

Ilgums: 17 stundas un 15 minūtes

Sanfrancisko atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, Kalifornijas štatā. Pēc iedzīvotāju skaita šī ir 14. lielākā pilsēta ASV. Reisu atklāja 2006. gada jūnijā.

Aviokompānijas mājaslapā tiešais reiss no Sanfrancisko uz Singapūru ir pieejams par aptuveni 520 eiro.

Sidneja (Austrālija) – Dalasa (ASV)

Aviokompānija: "Qantas"

Distance: 13 792 kilometri

Ilgums: 15 stundas un 25 minūtes

Aviokompānijas mājaslapā tiešais reiss no Sidnejas uz Dalasu ir pieejams par aptuveni 1300 eiro.

Losandželosa (ASV) – Singapūra (Āzija)

Aviokompānija: "United"

Distance: 14 001 kilometri

Ilgums: 17 stundas un 55 minūtes

Losandželosa ir lielākā Kalifornijas štata pilsēta un otra lielākā Amerikas Savienotajās Valstīs.

Šobrīd tiešais reiss vēl nav pieejams, to plāno atklāt 2017. gada oktobrī.

Dubaija (Apvienotie Arābu Emirāti) – Oklenda (Jaunzēlande)

Aviokompānija: "Emirates"

Distance: 14 200 kilometri

Ilgums: 16 stundas un 5 minūtes

Dubaijas pilsēta atrodas valsts ziemeļaustrumos pie Persijas līča. Tā ir Dubaijas emirāta lielākā pilsēta un administratīvais centrs. Reisu atklāja 2016. gada martā.

Aviokompānijas mājaslapā tiešais reiss no Dubaijas uz Oklendu pieejams par cenu sākot no 1400 eiro.

Doha (Katara) – Oklenda (Jaunzēlande)

Foto: Shutterstock



Aviokompānija – "Qatar Airways"

Distance: 14 535 kilometri

Ilgums: 16 stundas un 10 minūtes

Doha ir Kataras galvaspilsēta. Tā atrodas pie Persijas līča. Reisu atklāja 2017. gada februārī.

Aviokompānijas interneta mājaslapā tiešais reiss no Dohas uz Oklandu pieejams par aptuveni 1450 eiro.