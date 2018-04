10 interesantas idejas, kā ikviens var 'aizsniegt mākoņus'

12. aprīlis pasaules vēsturē nesaraujami saistīts ar kosmosa iekarošanu. Tieši pirms 57 gadiem šajā dienā krievu kosmonauts Jurijs Gagarins pirmo reizi cilvēces vēsturē aplidoja apkārt zemeslodei. Tiem, kas sapņo par lidošanu, uzņēmuma "Lieliska dāvana" mārketinga vadītāja Liene Vēciņa iesaka desmit idejas izklaidēm gaisā, kas tuvinās debesīm un ļaus mākoņus aizskart teju ar roku.

Brīvais kritiens 3000 metru augstumā

Vai zināji, ka mūsu dienvidu kaimiņi lietuvieši ir ne tikai aizrautīgi slēpotāji, kas ziemā pārņem Latvijas paugurus, bet arī naski uz visu, kas saistīts ar lidošanu? Viņi to dara azartiski, profesionāli un visdažādākajos veidos. Piemēram, ja gribi izbaudīt, kā tas ir – lēkt no 3000 metru augstuma un baudīt brīvo kritienu vairāk nekā pusminūti – bet ar izpletni esi uz "jūs", dodies uz Klaipēdu. Tur var baudīt tā sauktos "ķengura lēcienus" ar kupola tipa izpletni tandēmā ar instruktoru. Šāda izpletņa kupols ir divas reizes lielāks par parasto, to ir viegli vadīt. Lēnā lidojumā varēsi baudīt apburošus panorāmas skatus, bet beigās būs viegli izpletni nosēdināt piezemēšanās vietā.

Lēciens vienatnē no 800 m augstuma

Ja drosme ir gana liela un šķiet, ka instruktoram roka nebūs jātur, ir vērts pamēģināt lēcienu vienatnē ar kupola tipa izpletni Lietuvas pilsētā Mažeiķos. Šāds izpletnis ir īpaši piemērots iesācējiem, jo atveras automātiski. Lai justos droši, pirms lēciena notiks teorētiskā un praktiskā apmācība. Tajā sīki un smalki uzzināsi, kā lēkt no lidmašīnas, kā rīkoties ekstremālās situācijās un piezemēties, bet iegūtās teorētiskās zināšanas tiks pārbaudītas praksē ar izpletņu sistēmas simulatoru.

Pēc tam sekos īstais lēciens no 800 metru augstuma – pilnīgā saskaņā ar instruktora norādēm un instrukciju, baudot piedzīvojumu un pasakaini skaisto ainavu no putna lidojuma.

Nolēkt ar gumiju no deviņstāvu mājas augstuma

Ja lēkt ar izpletni šķiet pārāk ekstrēmi, iespēju piedzīvot brīvā kritiena adrenalīnu var arī lēcienā ar gumiju. Ideāla vieta šādam piedzīvojumam ir 30 metrus augstais "Trīs meiteņu tilts" Kauņā (Trijų mergelių tiltas) – būs gluži kā nolēkt no deviņstāvu mājas jumta. Nevajadzēs ne garu instruktāžu, ne lidmašīnu. Lēciens notiek ar sertificētu iekārtu, drošības instruktāžu dažu minūšu laikā sagatavos un veiks instruktors ar ilggadēju alpīnista pieredzi. Vieni lecot kliedz, citi zaudē valodu, jūtas "atdzimuši no jauna", taču vienaldzīgs nemēdz palikt neviens.

Foto: BungeeSigulda

Iespaidīgs lēciens sanāks arī no vagoniņa virs Gaujas ielejas. Tāpat asas un lidošanai līdzīgas izjūtas var gūt, dodoties braucienā ar "Zērgli" šajā maršrutā.

Lietuva no gaisa balona groza

Foto: Shutterstock

Mierīgākam piedzīvojumam būs piemēroti romantiski lidojumi ar gaisa baloniem, kas pieejami visās Lietuvas lielākajās pilsētās. Var izvēlēties, vai doties baudīt saulrietu virs Viļņas vecpilsētas, aplūkot no neparasta rakursa vēsturisko Traķu pili uz ezera salas, vai palidināties virs gleznainajiem Ķērnavas pilskalniem, Molētiem, Kauņas vai Šauļiem. Gaisa balonā vienlaicīgi var lidot līdz pat sešiem pasažieriem.

Tāpat arī Latvijā var doties izbraukumā ar gaisa balonu. Par to, kādas izjūtas pārņem, kā arī to, kā ir vadīt gaisa balonu, vairāk lasiet šeit.

Paraplāns ļauj planēt kā putnam

Ja labāk par kritienu patīk doma par lēnu planēšanu, ar siltā gaisa strāvām kā putnam ceļoties augšup, var izmēģināt lidojumu ar paraplānu tepat Rīgā. Pirmajā reizē to labi darīt kopā ar instruktoru.

Lidojums notiek 450 metru augstumā. Ja vēlēsies saņemt papildu asas izjūtas, lidojuma laikā, sarunājot ar pilotu, iespējams veikt arī dažus akrobātiskus trikus, tikai tad jārēķinās ar īsāku lidojuma laiku. Veicot trikus, lidojuma laiks būs sešas līdz astoņas minūtes, mierīgs lidojums ilgs līdz pat 12 minūtes, bet pavisam lēns un relaksējošs brauciens mierīgos laika apstākļos būs 10 līdz 20 minūšu garumā.

Gaisā kopā ar bērnu

Visvairāk sajūsmināti par lidošanu parasti ir bērni, tāpēc ir gaisa izklaides, kas pielāgotas tieši mazo lidotāju ērtībām - tāds ir lidojums ar paraplānu vecākam kopā ar bērnu instruktora pavadībā. Pasākums būs ne tikai izklaidējošs, bet arī izzinošs – instruktors pastāstīs, kā paraplāns lido, iemācīs pareizi startēt un piezemēties.

Ceļojums ar mazu lidmašīnu

Ar satiksmes lidmašīnām lidojuši ir daudzi, bet pavisam īpašs un neaizmirstams būs lidojums virs Rīgas mazā, četrvietīgā, viendzinēja lidmašīnā "Cessna", nelielā augstumā, baudot skaistu ainavu. Pat tiem, kam šķiet, ka gaisā viss jau redzēts un piedzīvots, nebūs jāviļas. Īpašo sajūtu rada ideāla redzamība un iespēja saskatīt vissīkākās ainavas nianses – ielas, mājas, jūras krastu, pilsētu torņus, reljefu, upes u.c.

Augstākā pilotāža ar reaktīvo lidmašīnu

Foto: Publicitātes foto

Daudz asākas un dinamiskākas emocijas raisīs lidojums ar jaudīgu divvietīgu reaktīvo lidmašīnu "Baltic Bees", izbaudot aerobātisko lidojumu. Brauciens no Jūrmalas lidostas (netālu no Tukuma) būs nopietns un pamatīgs, kā īsts piedzīvojums – katram braucējam tiks izsniegts kombinezons, ķivere un maska, kā arī veikta 40 minūšu apmācība. Lidojums sāksies ar vienkāršiem manevriem, kuru grūtības pakāpe lidojuma laikā arvien pieaugs, bet pats lidojums notiks saskaņā ar pasažiera vēlmēm.

Ar deltaplānu no ūdens

Vai esi virs Rīgas ievērojis šo oranžo putnu? Tas ir deltaplāns. Vai zināji, ka deltaplāni gaisā var pacelties ne tikai no zemes, bet arī no ūdens, piešķirot lidojumam vairāk adrenalīna un asākas sajūtas? Braucienā ar šādu īpašu motodeltaplānu instruktora pavadībā virs Rīgas var baudīt skaisto pilsētas ainavu, fotografēt, filmēt, sagādājot neaizmirstamus foto un atmiņas.

Lidot pa īstam tepat uz zemes

Sajusties kā īsts lidmašīnas pilots var arī uz zemes, nelidojot pilnīgi nekur. Tieši šim nolūkam radīts aviotrenažieris. Vari sēdēt galvenā pilota krēslā un vadīt lidmašīnu aviosimulatorā, piemēram, Daugavgrīvā, profesionāla pilota pavadībā. Stundu garajā lidojuma simulācijā ir iespēja izmēģināt pacelšanos, nolaišanos, augstuma maiņu u.c., kā arī saskarties ar dažādiem laika apstākļiem. Simulators aprīkots ar trīs kanālu vizuālu panorāmas sistēmu ar 135° redzamības leņķi, tāpēc par realitātes sajūtas trūkumu nebūs jāsūdzas.