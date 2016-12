2016. gads tūrismā: vēlme ceļot nemazinās, bet ir bailes

Šogad ģeopolitiskās krīzes un terora draudi krietni izmainījuši arī atpūtnieku plānus, un atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad pieprasītākie bija braucieni uz Turciju un Ēģipti, 2016. gadā populārākās bijušas brīvdienas Grieķijā un Bulgārijā. Tā varētu būt arī nākamajā gadā, lai arī pieprasījums pēc Turcijas un Ēģiptes atkal pieaugot. Diemžēl tūrisma nozarē šogad bijuši arī vairāki nepatīkami gadījumi pašmāju tirgū, kad ceļotāji atstāti ar "garu degunu", tādēļ jau nākamgad paredzēti jauni regulējumi, lai situāciju uzlabotu. Kādas būs ceļojumu tendences un kā vērtējams aizgājušais gads tūrismā, jautājām lielākajiem tūroperatoriem.

"Neraugoties uz ģeopolitisko situāciju pasaulē, kamdēļ 2016. gads tūrisma nozarei bija smagāks nekā ierasts, varam apgalvot, ka tūristu vēlme ceļot nav mazinājusies. Jā, jāatzīst, ka bija vērojami periodi, kad īslaicīgi mazinājās pieprasījums pēc ceļojumiem uz kādām konkrētām valstīm, taču tajā pašā laikā pieauga pieprasījums pēc ceļojumiem uz citām. Jāpiezīmē, ka, apkopojot pārdošanu datus, redzam – mūsu rādītāji par 2016. gadu dažādos ceļojumu virzienos ir saglabājušies 2015. gada līmenī – pieprasījuma mazināšanās sezonas sākumā kompensējās ar ievērojamu pieprasījuma pieaugumu rudenī. "Tez Tour" bija vienīgais tūroperators, kurš, piemēram, 2016. gada septembra-oktobra periodā veica piecus čarterreisus nedēļā uz Antalju, un tādējādi spēja saglabāt savus pārdoto ceļojumu apjomus," par aizvadīto gadu saka tūroperatora "Tez Tour" projektu vadītāja Marina Ulanova.

Foto: DELFI

Arī pieprasījums pēc braucieniem uz Ēģipti, kā ja prognozēts, atkal palielinājies. "Ceļojumu apjomu samazinājums Ēģiptes virzienā tieši saistīts ar lidojumu programmas slēgšanu 2015. gada oktobrī uz Sīnāja pussalas kūrortiem (Šarm eš Šeihu), kā arī ar čarterlidojumu īslaicīgu atcelšanu janvārī uz Hurgadas kūrortiem. Šajā rudens-ziemas sezonā redzam, ka pieprasījums ceļojumiem uz Hurgadu ir stabils, ka nav vērojams cenu dempings. Mēs prognozējam čarterlidojumu skaita uz Hurgadu pieauguma perspektīvu 2017. gadā, un pārdoto ceļojumu apjomu atgriešanos 2014.-2015. gada sezonas līmenī. Tas saistīts ar to, ka ziemas sezonā šim pludmales atpūtas virzienam ceļojumu cenas un lidojuma tāluma aspektā alternatīvas nav."

Līdzīgi novērojumi ir arī tūroperatora "Novatours" direktoram Leonīdam Močeņovam. "Mums ir pieredze vairāk nekā 15 gadi tūrisma nozarē. Redzējām ekonomisko krīzi, ienākumu kritumu, dabas katastrofas – vulkānus, šogad bija ģeopolitiskas problēmas. Kritums bija diezgan liels. Lidojumi uz Sīnāja pussalu kādu laiku tika atcelti, kritās pieprasījums. Pēc tam Turcija... Redzējām, ka principā iedzīvotāju ienākumi īpaši nemainījās, varam prognozēt, ka nauda ir un cilvēki grib ceļot. Bet jūtam, ka cilvēkiem ir bailes ceļot. Viņi prasa, vai ir droši. Lielākais kritums pieprasījumam bija 8 – 9 procenti. Kā zinām, arī Eiropā – Briselē, Francijā, Berlīnē – nav gatavi teikt, ka tur drošība ir ļoti augstā līmenī. Katram tūroperatoram uz šādām situācijām jāreaģē loģiski un ļoti ātri. Jākomunicē un jāmainās. Ja redzam, ka nav balansa starp pieprasījumu un piedāvājumu, loģiski, ka bija jāsamazina programma, un svarīgi ātri piedāvāt alternatīvas – uz Bulgāriju, Grieķiju, Spāniju un Itāliju. To ātri izdarījām, līdz ar to kopējā apjomā krituma vasarā nebija – bija pat pieaugums. Apmēram par pieciem procentiem. Varējām reaģēt, jo mūsu piedāvājums ir plašs. Citiem tūroperatoriem, kam nav tik plaša ceļojumu programma, bija ļoti grūti kompensēt zaudētās programmas, un viņi nonāca tuvu maksātnespējai un bankrotam. Piemēram, "Go Adventure"." Par šī tūroperatora nedienām un neapmierinātajiem klientiem, kas nebija atguvuši samaksāto naudu par plānotiem, bet nenotikušiem ceļojumiem, jau rakstījām.

Igaunijā situācija ar pieprasījumu pēc galamērķiem ceļojumiem bijusi līdzīga kā pie mums – krietns kritums bijis pieprasījumam braucieniem uz Turciju, ko kompensējis pieaugums uz citiem galamērķiem – Bulgāriju, Grieķiju, Spāniju un Itāliju. Savukārt Lietuvā situācija ir nedaudz citāda – tur vēsturiski ļoti populārs brīvdienu galamērķis ir Turcija un cilvēki tik ātri nav gatavi mainīt ierastos paradumus, tādēļ pieprasījuma kritums nav bijis vērojams, bet cenas braucieniem uz Turciju gan samazinājušās – aptuveni par 20 līdz 25 procentiem, saka Leonīds Močeņovs. Salīdzinājumam – Latvijā cenas braucieniem uz Turciju samazinājušās par pieciem līdz 15 procentiem, bet pieprasījums krities ievērojami – par 35 un vairāk procentiem.