Aicina baudīt ziemas priekus pie Lubāna ezera

Sestdien, 27. janvārī, ziemas aktīvās atpūtas mīļotāji aicināti piedalīties pasākumā "Lubāna ziemas notikums 2018". Tajā paredzēts slēpojums Lubāna līdzenumā, kamēr bērni un citi dalībnieki varēs izmēģināt olimpisko spēļu cienīgas disciplīnas uz ledus, sola organizatori.

Pēc sporta aktivitātēm dalībnieki varēs baudīt uz ugunskura vārītu zupu, bet tie, kuri garā un miesā stipri, varēs izbaudīt āliņģa priekus, lai pēc tam izkarsētos mobilajā pirtiņā.

Pasākums sāksies pulksten 11 ūdens tūrisma attīstības centrā "Bāka" pie paša Lubāna ezera.



Pulksten 11.20 tiks dots starts slēpošanas pārgājienam, bezsniega gadījumā paredzēts skrējiens-gājiens ar nūjām. Distances kopējais garums ir 14 kilometri Lubāna apkārtnē.

Pusstundu pēc pārgājiena starta tie, kuri nedodas trasē, varēs piedalīties citās ziemas aktivitātēs. Varēs izmēģināt ziemas olimpisko spēļu aktivitātes jaunā interepretācijā – šorttreks, hokejs, slaloms ar ripu un sitienu vārtos, slaloms uz slidām, lauku kerlings, lauku bobslejs četriniekam, 300 metrus garš baskāju skrējiens bez vecuma ierobežojumiem.

Sagaidot atgriežamies pārgājiena dalībniekus, no pulksten 14 būs pieejama garda zupa ikvienam dalībniekam. Savukārt cik aizraujošas gan būtu ziemas aktivitātes, ja nebūtu āliņģa? "Tas būs izcirsts tieši jums un pēc tam būsim parūpējušies arī par siltumu – uz vietas pieejama mobilā pirtiņa," sola pasākuma rīkotāji.

Visas dienas garumā būs pieejamas arī iekštelpas, kur nolikt mantas un sasildīties.

Dalība pasākumā un inventāra noma ir bez maksas (iepriekš nepieciešams rezervēt!). Pieteikties var līdz 26. janvārim pulksten 14, rakstot uz e-pastu marisvalainis@inbox.lv un norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un rezervējamo inventāru. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 26649344 (Māris).

Pasākums tapis "Lubāns Latvijai toreiz un tagad" projekta ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, ko īsteno biedrība "Pie Kraujas" no Madonas novada kopīgi ar projekta partneriem – biedrībām "Aborieši" no Lubānas novada un "Lubāna vilnis" no Rēzeknes novada. Projekta mērķis ir Lubāna ezera kā dabas un kultūrvēsturiska mantojuma vērtības apzināšana un izcelšana, organizējot un veidojot pasākumus, kas balstās uz sabiedrības informēšanas, izglītošanas un sporta aktivitātēm.