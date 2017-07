Aicina brīvprātīgos uz netradicionālu siena talku Ķemeru Nacionālajā parkā

Ķemeru nacionālā parka fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi sestdien, 29. jūlijā, pulksten 11 Kaņiera ezera skatu torņa un niedrāju peldošās laipas apkārtnē Ķemeru nacionālajā parkā (ĶNP) aicina brīvprātīgos – ģimenes ar bērniem, darba kolektīvus, korus, dejotājus vai jebkurus citus interešu pulciņus – kopīgiem spēkiem paveikt labu darbu – piedalīties netradicionālā siena talkā zāļu purvā, tā palīdzot izdzīvot daudzām retām un krāšņām zāļu purvos mītošām augu sugām, pastāstīja Agnese Balandiņa, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas dabas izglītības centra "Meža māja" vadītāja.

Šobrīd kaļķaini zāļu purvi Latvijā ir reti un kopumā valstī aizņem tikai nedaudz vairāk par 1000 hektāriem. Lielākās platības saglabājušās Rietumlatvijā un Kurzemes piekrastē, un arī Kaņiera ezera krastos. Kaļķaini zāļu purvi gan pēc izskata, gan izmantošanas mazliet līdzinās zālājam – gan senos laikos, gan arī mūsdienās tur gana lopus un arī pļauj zāli. Tas dod labumu zāļu purvos augošām daudzām retām un krāšņām augu sugām. Tieši šādās vietās sastopama vislielākā orhideju daudzveidība, kuru pastāvēšanai nepieciešams skrajš, zems augājs. To var panākt ar regulāru pļaušanu, aizvācot nopļauto zāli, vai ganīšanu.

Tā kā mājlopi Kaņiera apkārtnē vairs netiek turēti, vienīgā iespēja ir pļaušana. Turklāt nopļautās zāles savākšana šeit paveicama tikai ar roku darba palīdzību, it īpaši tādēļ, ka te ir viena no lielākajām un krāšņākajām kadiķu audzēm Latvijā. Tieši tādēļ nepieciešama palīdzība no brīvprātīgajiem, kuri varētu ar savu roku darbu veicināt šo dabas vērtību saglabāšanu arī nākamajā paaudzēm, norāda Agnese Balandiņa. Pasākuma laikā galvenokārt paredzēts savākt nopļauto zāli, krūmus un atvases, taču nepieciešamības gadījumā notiks arī pļaušanas darbi. Noslēgumā būs talkai atbilstoša maltīte brīvā dabā un pieredzējušu speciālistu stāstījums par apkārtnē esošajām dabas vērtībām un cilvēku lomu to saglabāšanā.

Darbošanās talkā ir bez maksas, bet iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālruņa numuru 26424972. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts transports talcinieku nogādāšanai no Lapmežciema centra vai Ķemeriem uz talkas norises vietu. Talkas sākums pulksten 11. Piesakoties jābūt gataviem aptuveni četras stundas pavadīt fiziski aktīvā darbībā āra apstākļos, tādēļ jāģērbjas atbilstoši, kā arī pašiem jāparūpējas par aizsardzību pret insektiem un saules apdegumiem! Noteikti nepieciešami gumijas zābaki; noderēs arī dzeramais ūdens.

Talkas retu un aizsargājamu biotopu kopšanai, iesaistot plašāku sabiedrību, Ķemeru nacionālajā parkā tiek rīkotas jau piekto gadu; zāļu purvā – trešo gadu. Iecerēts, ka līdzīgas talkas dažādu dabas vērtību saglabāšanai Ķemeru nacionālajā parkā turpināsies arī augustā. Sekojiet informācijai Ķemeru nacionālā parka fonda mājaslapā www.kemerunacionalaispraks.lv un Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv, kā arī sociālajos tīklos.