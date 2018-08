Aicina doties garšīgā pastaigā pa Jelgavu

Sestdien, 25. augustā, pulksten 13 Jelgavas reģionālais tūrisma centrs aicina doties "Gardēžu pastaigā" pa Jelgavas centrālo daļu, apmeklējot piecas gardēžu iecienītas vietas un nogaršojot to produkciju.

Jelgavā ik gadus augusta pēdējā sestdienā tiek svinēti Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki, kuros īpaša uzmanība tiek veltīta vietējo gardumu baudīšanai. Pēdējo gadu laikā pilsētā darbību uzsākuši vairāki ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmumi, ko iecienījuši gan vietējie gardēži, gan pilsētas viesi, un dažus no tiem pastaigas laikā būs iespēja apmeklēt un iepazīt.

Pastaigas dalībnieki gides Ingrīdas Pečkovskas vadībā viesosies kafijas un brokastu bārā "Academia", kur uzzinās, cik atšķirīgas mēdz būt kafijas garšu nianses, apmeklēs konditorejas studiju "Tarte", kuras gardās kūkas guvušas atzinību ne tikai Jelgavā, bet arī ārpus tās, iegriezīsies dabīgo produktu veikaliņā "Kiwi", kur bez Latvijā ražotiem gardumiem pieejams plašs augļu un dārzeņu klāsts. Savukārt veikalā "Pārtikas amatnieku sēta" noskaidros, ko garšīgu un veselīgu gatavo tepat, Jelgavas apkārtnē. Pastaiga noslēgsies pie vīnziņa Eināra Zalcmaņa vīna studijā "Noliktavā Nr. 2".

Pastaigas laikā dalībnieki arī uzzinās, kādus pārtikas produktus ražo Jelgavā, kur jelgavnieki vislabprātāk bauda ēdienu ārpus mājām, kuras vietas īpaši ieteiktu pilsētas viesiem, kā arī citus interesantus faktus par ēšanu un viesmīlību Jelgavā. Būs iespēja piedalīties viktorīnā un, atbildot uz jautājumiem, saņemt noderīgus Jelgavas suvenīrus. Pēc pastaigas – pulksten 16 ikvienam būs iespēja vērot atraktīvo "Piena paku laivu regati", kurā pašbūvētos peldlīdzekļos no tukšām piena pakām krāšņi rotātas komandas sacentīsies, braucot pa Lielupi.

"Gardēžu pastaiga" sāksies sestdien, 25. augustā, pulksten 13 no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas ielā 1. Pastaigas laikā katrā no pieciem objektiem paredzētas degustācijas, kopējā maksa par degustācijām 8 eiro no personas, bērniem līdz 18 gadu vecumam – 5 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas. Pastaigas ilgums plānots apmēram 2,5 stundas.

Lai piedalītos gardajā pastaigā, iepriekš obligāta jāpiesakās – zvanot Jelgavas reģionālajā tūrisma centram pa tālruni 63005447 vai rakstot uz e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Vairāk informācijas mājaslapā www.visit.jelgava.lv.