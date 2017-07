Aicina doties pārgājienā no no Staiceles līdz Mazsalacai

Nedēļas nogalē, 22. un 23. jūlijā, notiks šī gada desmitais fonda "1836" gājiens – šoreiz no Staiceles līdz Mazsalacai. Pirmajā dienā gājiens sāksies Staicelē, kur tā dalībnieki viesosies Staiceles lībiešu muzejā. Sestdien ir plānots noiet aptuveni 20 kilometrus. Ceļš gājējus vedīs pa meža ceļiem un Staiceles krastu. Dienas noslēgumā pie ugunskura notiks sadziedāšanās. Savukārt svētdien paredzēts veikt 16 kilometrus garu ceļu līdz Mazsalacai un apmeklēt pilsētas svētku ietvaros sagatavotās izstādes, kā arī ierakt "1836" robežstabu. Tālāk dalībnieki dosies ceļā (2.5 km) līdz Skaņajam kalnam. Jau tradicionāli gājiena noslēgumā pulksten 18.36 Skaņajā kalnā izskanēs fonda "1836" un draugu koncerts, uz kuru ir mīļi aicināts ikviens, pastāstīja gājiena organizatoru pārstāve Karlīna Latsone.

Sestdien pulksten 9 tikšanās Staicelē pie tūrisma informācijas centra.

Par godu Latvijas simtgadei fonds "1836" veido mūsu valstij dāvanu – tūrisma maršrutu apkārt Latvijai gar robežu, kas būs aptuveni 1836 kilometrus garš. "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!" projektā var piedalīties ikviens interesents, noejot sev vēlamo ceļa posmu kādā no pierobežas ceļiem (Piejūras ceļā no Nidas līdz Ainažiem, Ziemeļmeitas ceļā no Ainažiem līdz Pededzei, Māras ceļā no Mārkalnes līdz Demenei un no Demenes līdz Nidai Leišmalītes ceļā).

Gājiens no Staiceles līdz Mazsalacai būs jau divdesmit piektais posms "1836" ceļā apkārt Latvijai. Sīkāka informācija par gājienu šeit.

Kopš 2016. gada maija vidus projekta autori ar draugiem paspējuši viesoties Kurzemes un Vidzemes jūrmalā, Latgalē, Latvijas un Igaunijas pierobežā, kā arī Leišmalītē, ierokot pirmās ceļa norādes, ko veidojuši mākslinieki Velga Vītola un Gaits Burvis, Kolkas ragā, Engurē, Salacgrīvā, Rūjienā, Kārsavā, Indrā, Kalnos un Vaiņodē, Liepājā un Zemgalē.

Ceļa "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!" gājienos var piedalīties ikviens interesents, noejot sev vēlamo ceļu, kaut vai tikai vienu dienu vai pāris kilometrus. Gājienu noslēgumā svētdienās parasti ir koncerti, kuros piedalās fonda "1836" draugi.

Gājieni notiek nedēļas nogalēs, neskatoties uz to, vai ir saule vai lietus, jo mērķis ir iepazīt Latviju, tās dabu un kultūrvēsturiskās vērtības dažādos laikapstākļos. Ceļa dalībnieku sabiedrotie ir ne tikai satiktie ceļa biedri un sarunas, bet dziesmas un vietējie iedzīvotāji. 2017. gada gājieni norisināsies līdz septembra vidum un atsāksies 2018. gada pavasarī.

Katram dalībniekam, kurš piedalās šajos gājienos, ir iespēja iegādāties īpašu pasi, kurā krāt zīmogus par noietajiem ceļa posmiem. Nedēļas nogaļu pārgājienos iespējams iegūt katra novada īpašo zīmogu. Līdz Latvijas simtgadei plānots izveidot atbilstošu ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm jeb naktenēm, izklaides un atpūtas vietām.

Papildu informāciju par nākamajiem gājieniem un plānoto tūrisma ceļu apkārt Latvijai iespējams iegūt, ielūkojoties fonda "1836" mājaslapā www.1836.lv.