Ekspedīcijas dalībnieki tiek aicināti pulcēties Kolkas ragā sākot no pulksten 11, lai varētu ģimenes un draugu lokā iepazīt vietu, kur Baltijas jūra saskaras ar Rīgas jūras līci. Kolkas rags pavasarī ir unikāls ar to, ka putnu migrācijas laikā vienā diennaktī Kolkas ragu šķērso vairāk nekā 100 tūkstoši putnu, kuri lido no dienvidiem uz ziemeļiem.

"Ekspedīcijas gaitā mēs atklāsim Latvijā senāko bāku Ovīšos, Baltijā augstāko bāku – Miķeltorni, kā arī vairākas citas bākas, pie kurām iespējams pieiet ar kājām. Drosmīgākajiem ekspedīcijas dalībniekiem būs iespēja par nelielu samaksu uzkāpt dažās bākās, kā arī apmeklēt bāku ekspozīciju un klausīties Ovīšu bākas saimnieces stāstos par bāku nozīmi un dzīvi pie bākas daudzu gadu garumā," stāsta Ozoliņš.

Biedrība "Dabas draugi" aicina ekspedīcijā piedalīties ikvienu, kam sirdī virmo dabas mīlestība. Ekspedīciju vadīs biedrības dibinātājs Arvis Ozoliņš. Bāku medības sāksies Kolkas ragā 15. aprīlī pulksten 12.30. Noslēgums plānots Ventspilī uz mola pulksten 18. Piedalīties ekspedīcijā iespējams, piesakoties biedrībā līdz 9. aprīlim. Aicinām sekot līdzi ekspedīcijas gaitām bez maksas mājaslapā.

Biedrība "Dabas draugi" pirmoreiz Bāku medības organizēja 2014. gadā, un toreiz dažādos gadalaikos tika atklātas visas 19 Latvijas bākas. Ekspedīcijas gaitā sadarbībā ar Kurzemes TV tapa izzinošs raidījums par Kurzemes bākām. Raidījumu iespējams noskatīties bez maksas šeit.

Biedrība "Dabas draugi" ir brīvprātīga jauniešu organizācija.