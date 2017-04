Laivu brauciena maršruts būs Brenguļi – Abuls – Abula ieteka Gaujā – Daliņu pludmale – Gaujas Stāvie krasti – Kazu krāces – Valmieras airēšanas bāze "Krāces".

Pieteikšanās līdz 9.maijam, saņemot atlaidi dalības maksai, šeit.

14. maijā Brenguļu alus dārzā no pulksten 9 norisināsies reģistrēšanās un laivas numura izloze. Dalībniekiem, ierodoties ar automašīnu, jāseko norādēm par to novietošanu. No Valmieras uz Brenguļiem būs iespējams bez maksas nokļūt arī ar autobusu, kas aties no stāvlaukuma pie veikala "Delve" (blakus Valmieras autoostai) pulksten 9.30.

Plašāka informācija par laivu braucienu, pieteikšanos un dalības maksu pieejama "Mučas" mājaslapā.

Laivu pārgājiens "savienos" divas skaistas upes – vīrišķīgo Abulu un grezno Gauju, laivotājiem pētot dabu, izbaudot pavasara svaigo gaisu un kopā būšanu. Raimonda Paula skaņdarbs ar Jāņa Petera vārdiem "Palaid puķīti pa dambi" izskanēs ne tikai apvienotajā dalībnieku korī, bet būs arī vadmotīvs tērpu izvēlē, skaidro Bulmeistare.

Dalībniekus gaidot dažādi uzdevumi, muzikāli priekšnesumi, kā arī iestiprināšanās ar siltu zupu, ugunskura liesmās vārītu piparmētru tēju un saldām uzkodām.

Laivu pārgājiena finišs būs airēšanas bāzē "Krāces" Gaujas kreisajā krastā pulksten 17, piedaloties grupai "Jelgava Festival Band".

Jāpiemin, ka 14. maijā starts no Ķīšu tilta tiks dots arī laivotājiem sporta klasē.

Laivu pārgājienu organizē laivu noma "Mučas", atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība, Beverīnas novada pašvaldība, kempings "Jaunarāji", biedrība "Beverīnas amatnieki" un Brenguļu alus darītava.