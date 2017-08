Aicina piedalīties pārgājienos gar Kurzemes jūrmalu

Ik nedēļu tiek organizēti gājieni fonda "1836" un sadarbības partneru īstenotajā projektā "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!". Šogad pavisam plānoti 19 izpētes gājieni. Katru nedēļas nogali līdz pat 24. septembrim ikviens interesents ir aicināts piedalīties gājienos un tādējādi iesaistīties Latvijas simtgades dāvanas, 1836 ceļa, veidošanā.

Priekulē gājiens notiks 26. un 27. augustā.

Carnikavā – 2. un 3. septembrī.

Nīcā pārgājienā varēs iet 9. un 10. septembrī.

Pāvilostas novada Ziemupē pārgājiens un koncerts notiks 16. un 17. septembrī pulksten 18.36.

Gājieni noslēgsies Rīgā 23. un 24. septembrī.

Vairāk informācijas šeit.

Foto: Kristiāns Zariņš

Projekts "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!" uzsākts 2014. gadā ar mērķi izveidot vienojošu 1836 kilometrus garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai, pa kuru to varēs apiet, apbraukt vai aplidot, un izveidot ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm, izklaides un atpūtas vietām. 2015. gadā notika pirmās ekspedīcijas un apzināti ceļi, pa kuriem var apiet apkārt Latvijai, no projekta sākuma izpētes gājienos pavisam noieti ap 650 kilometri, uzsākta arī Latvijas aplidošana un filmēšana no gaisa. Gājienos regulāri piedalās no 50 līdz pat 180 dalībniekiem. 1836 ceļu plānots atklāt Latvijas simtgadē 2018. gadā ar vērienīgu pasākumu saulgriežos.

Foto: Solveiga Kaļva

Aktuālā informācija par projektu pieejama www.1836.lv mājaslapā, gājienu plānam var sekot līdzi šeit.

Ieskats 2016. gada projekta gājienos.