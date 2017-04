Bērnu un jauniešu organizācija "Jaunie Vanagi" arī šogad aicina piedalīties piedzīvojumu lomu spēlē dabā "Zvirbuļa taka", kas norisināsies netālu no Rīgas, Baldones mežu teritorijā. Šogad "Zvirbuļa takas" organizatori piedāvā atklāt noslēpumaino leģendu, kura apvieno trīs "ciematus": Pazeme, Kosmoss un Barbari, pastāstīja organizācijas pārstāve Liena Lapsa.

Dažādi mistiskie tēli komandām liks pildīt dažādus uzdevumus, pielietojot gan fizisku spēku, gan zināšanas un arī citas dotības. Uzdevumi tendēti uz komandas saliedēšanu, atjautību un galvenais – draudzību.

Foto: jaunievanagi.lv

Dalībnieki varēs iedzīvoties spēlē 28. aprīlī pulksten 21, kad tiks atklāts starts un jau nakts melnumā varēs pildīt pirmos sacensību uzdevumus. Piedzīvojuma spēle ilgs no tumsas līdz tumsai, 24 stundas, pa to laiku komandas sacentīsies savā starpā par galveno balvu – draudzīgās komandas titulu. Protams, ātrākām trīs komandām un atraktīvākai arī tiks piešķirtas balvas no atbalstītājiem.

Komandām ir jānoskaņojas, ka šī pasākuma laikā būs jādzīvo dabā un jānakšņo teltīs. Lai piedalītos spēlē ir jābūt komandai no pieciem (abu dzimumu) cilvēkiem, kuri kāro pēc jauniem piedzīvojumiem, vēlas iziet ārpus komforta zonas un izmēģināt savas spējas dažādos pārbaudījumos. Dalībnieku vecums var būt no 14 gadiem līdz opīšu vecumam (no 14 līdz 18 gadiem nepieciešama vecāku atļauja), saka Lapsa.

Foto: jaunievanagi.lv

Jaunumi un aktuālā informācija par pasākumu un dalības maksu mājaslapā www.jaunievanagi.lv un Facebook profilā .

"Jaunie Vanagi" ir bērnu un jauniešu organizācija, kas jau kopš 1992. gada nodarbojas ar bērnu un jauniešu izaugsmes veicināšanu, stāstot un izglītojot par demokrātiju, toleranci, vienlīdzību un citām emocionālās inteliģences prasmēm. 25 gadu laikā "Jauno Vanagu" pasākumos ir piedalījušies vairāki tūkstoši bērnu un jauniešu, kā arī uz piedzīvojumiem kāru pieaugušo.

Lūk, neliels ieskats pagājušo gadu sacīkstēs: