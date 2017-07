Aicina uz 19. Sabiles vīna svētkiem

Šogad jau deviņpadsmito reizi no 26. līdz 30. jūlijam piecu dienu garumā Kurzemes mazpilsētā Sabilē tiks svinēti Vīna svētki, ko katru gadu kuplina arvien lielāks apmeklētāju skaits, stāsta Sanda Poriņa, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes tūrisma organizatore.

Arī šogad programma būšot raibu raibā. Svētki sāksies jau trešdienā ar "Muzikālu pikniku Pilskalnā" kopā ar operdziedātāju Evitu Zālīti un mūziķi Ilzi Grunti.

Ceturtdiena būs veltīta kolhoznieku tēmai ar ""Jaunā" veikala atklāšanu Kolhozciemā", gājienu "Uz gada pārskata balli!", deju šovu "Dejo ar slaucēju, kombainieri, mehāniķi…", un, protams, pēc tam ikviens varēs izlustēties zaļumballē kolhoznieku gaumē kopā ar Māri Blāzi no grupas "Jūrkant".

Piektdienas pēcpusdienā uz tikšanos aicinās aktrise un astroloģe Akvelīna Līvmane, bet vakarā uz muzikālu pasākumu uz "Sabiles sidra ābolu rampas skatuves" sauks grupa "Lādezers" un "No Boundaries", kā arī videodiskotēka Sabiles kultūras nama pagalmā.

Foto: Sabiles Tūrisma informācijas centrs

Notikumiem visbagātākā un aizraujošākā diena būs sestdiena, kad paredzēti gan jau ierasti pasākumi, gan Sabilei pavisam jaunas izdarības. Ikviens varēs iegādāties sev ko gardu vai varbūt sen meklētu amatnieku, mājražotāju un vīndaru tirgū. Būs svētku atklāšanas gājiens, dejas "Dancotavā", garīgās mūzikas koncerts Sabiles ev. lut. baznīcā, "Zelta izpūtējs" ar mocīšiem, šperriņiem utt. no sabilnieku garāžām, "Iepazīšanās vārtrūme", atpūtas iela "Ne viss ir zelts, kas mutē spīd…", "Trauku balle" kopā ar leģendāro sabilnieku DJ Visvaldi, veiklības brauciens "Zelta airis – laivā Vairis", sadziedāšanās, kumēdiņu būdas "Zem vītoliem", "POP UP" restorāns Vīna kalnā, "Gliemežotava", "Putotava", DJ Ufo, "Aarzemnieki akustiski", reperis Ansis, flamenko mūzika, grupa "Half past five", bezstila modes skate, "Taboras romance un draugi", vīna degustācijas un vēl un vēl…

Sestdienas vakaru noslēgs teatralizētais gājiens "Skurbums pāriet, dullums nē!" par tēmu "Pūt un palaid savu dziesmu!", pieaugušo popiela "Vīna dullums", buto dejotājas, "Zelta Ugunsriteņi" un svētku balle kopā ar grupu "Tequila Band" un DJ Ufo. Savukārt svētdien ikviens varēs piedalīties svētku noslēguma piknikā "Cepto desiņu saiets".

Svētku apmeklētājiem un tiem, kuri brauks cauri pilsētai šajās dienās, jāņem vērā, ka būs satiksmes ierobežojumi, galvenokārt, teatralizētā gājiena laikā, kad ceļš satiksmei uz laiku tiks slēgts.

Sabiles Vīna svētku laikā no 26. līdz 30. jūlijam Sabiles "Ēģiptē" svētku apmeklētājiem būs iespēja bez maksas pārnakšņot savās teltīs. Teltis atļauts celt, sākot no Skolas ielas uz "Ēģiptes" teritorijas pusi.

Foto: Sabiles Tūrisma informācijas centrs

