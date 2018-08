Aicina uz Bānīša svētkiem Gulbenes novadā; atklās interaktīvu dzelzceļa centru

Tradicionāli katru septembra pirmo sestdienu Gulbenes novadā notiek vērienīgi svētki vienīgajam regulāri kursējošam šaursliežu dzelzceļa bānītim, kas ikdienu pasažierus nogādā no Gulbenes uz Alūksni. Šogad, 1.septembrī, jau no pulksten 10 interesenti ir aicināti piedalīties bānīša 115.dzimšanas dienas svinībās Gulbenes novadā, kad arī notiks jauna izglītojoša un interaktīva centra "Dzelzceļš un tvaiks" atklāšana.

Svētku sākums Gulbenes dzelzceļa stacijā

No pulksten 10 svētku organizatori aicina pulcēties pie Gulbenes dzelzceļa stacijas un Bānīša depo (Viestura iela 16G), kur mazos svētku viesus sagaidīs Čučumuižas rūķu sveiciens ar jautrām dziesmā un rotaļām "Ripo tvaika bānītis", kam sekos koncerts un bānīša ilggadējo darbinieku godināšana. Savukārt pulksten 11 notiks jautri izzinošs konkurss "Bānīša maizes, vīna un siera svētki".

Pulksten 12 Gulbenes dzelzceļa stacijā notiks jauna, unikāla un inovatīva centra visai ģimenei "Dzelzceļš un tvaiks" atklāšana, kuras laikā apmeklētājiem būs iespēja ieskatīties Gulbenes dzelzceļa stacijas 1.stāva divās zālēs, kur būs izvietotas vairāk nekā 20 dažādas interaktīvas ierīces. Savukārt no 2.septembra pulksten 10 ikviens, darbojoties ar tām, varēs izzināt dzelzceļa vēsturi, iepazīties ar to saistītām tehniskām un inženierzinātņu jomām, komunikāciju veidiem un drošību dzelzceļa tuvumā. Vairāk informācijas par Izglītojošo un interaktīvo centru "Dzelzceļš un tvaiks" variet skatīt šeit.

No pulksten 9 līdz 12 ik pa stundai varēs iepazīt Gulbenes pilsētu no jauna, dodoties ekskursijā ar elektrovilcieniņu, kas pasažierus uzņems pie Gulbenes dzelzceļa stacijas. Svētku apmeklētāji varēs doties arī ekskursijās pa Bānīša depo, braukt ar rokas un koka drezīnām un iegādāties suvenīrus.

1.septembrī bānītis dosies reisā Gulbene – Alūksne – Gulbene divas reizes. Pulksten 13 no Gulbenes dzelzceļa stacijas bānītis ar tvaika lokomotīvi "Ferdinands" priekšgalā tiks pavadīts ceļā uz Alūksni. Maršruta pieturvietās pasažierus sagaidīs dažādi pārsteigumi. Otrs (dīzeļlokomotīves) reiss no Gulbenes paredzēts pulksten 18.15. Ar precīzu atiešanas laiku katrā pieturvietā variet iepazīties šeit.

Lai svētkos varētu baudīt braucienu ar bānīti no Gulbenes uz Alūksni, organizatori aicina biļetes iegādāties, sazinoties pa tālruni +371 64473037. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, svētku viesus no Gulbenes uz Stāmerienu nogādās bezmaksas autobusi, kas no Gulbenes dzelzceļa stacijas uz Stāmerienu dosies pulksten 13, bet no Stāmerienas uz Gulbeni – pulksten 18.

Dziesmas un dejas turpināsies pie Stāmerienas stacijas

Stāmerienas stacijā svētki tiks svinēti visu dienu, un pulksten 12 tos atklās TV un radio personība Oskars Lepers, notiks izstādes "Lukturi un lākteņi " atklāšana un apskate, un deju studijas "Terpsihora" (Balvi), Rikardiona, pagasta un novada bērnu priekšnesumi. Pulksten 13.30 notiks bānīša sagaidīšana un pavadīšana, kam sekos viesu apsveikumi un vēlējumi, grāmatas Džuzepe Tomazi di Lampedūza "Gepards" prezentācija un dzelzceļnieku tērpu modes skate. Pulksten 16 Stāmerienas tautas namā – izstādes "Pa Geparda pēdām Sicīlijā" atklāšana un lasījums "Zvaigznes pār Sicīliju un Stāmerienu. Tomazi un Volfu dzimtas".

Pulksten 15.30 notiks tradicionālais skrējiens "Apkārt Stāmerienas ezeram", bet svētku viesi varēs baudīt deju priekšnesumus no JDK "Poga" (Stāmeriena) un JDK "Čiekurs" (Rīga), savukārt "Harmonija Rīgai" vīri bānīti sveiks ar barbershop dziedāšanu. Pulksten 17.50 bērni kopā ar leļļu teātri "TIMS" ceps svētku torti izrādē "Notikums virtuvē", bet Jurcis un Norcis aicinās uz disenīti. No pulksten 21 bānīša jubilejas zaļumballē spēlēs grupa "Stradivari" un DJ Ralfs Rubenis, bet pulksten 22 "Pasaules gleznas dejā, mūzikā un gaismās" dejos Teātra deju studija "Savanna".

Lai svinības būtu līksmas, pasākuma laikā darbosies itāļu ēdienu meistarklase, ko vadīs kulinārijas eksperte Ilze Jurkāne, darbosies Gulbenes improvizācijas teātris, gaidīs jautras atrakcijas, izjādes ar zirgiem, amatnieku un mājražotāju tirdziņš.

Tiks nodrošināts pasažieru vilciens no Rīgas un Gulbeni

1.septembrī no Rīgas uz Gulbeni kursēs vilciens ar atiešanas laiku no Rīgas Centrālās stacijas pulksten 8.03 un Gulbenes pienāks 11.27. Savukārt no Gulbenes dzelzceļa stacijas vilciens aties pulksten 18.30 un Rīgā ieradīsies 21.56. Informāciju par reisiem un pieturām, kā arī iegādāties biļeti variet AS "Pasažieru vilciens" mājaslapā.

Aicinām ikvienu Zinību dienu pavadīt Bānīša svētkos Gulbenē un Stāmerienā, piedaloties dažādās aktivitātēs, iepazīstot jauno Izglītojošo un interaktīvo centru "Dzelzceļš un tvaiks", kā arī baudot koncertus un priekšnesumus un lustējot nakts ballē.

Precīzu informāciju par pasākumu programmu variet atrast www.visitgulbene.lv sadaļā "Pasākumi", kā arī Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 101.kabinetā, tel. +371 26557582, e-pasts: turists@gulbene.lv.

Svētku organizātori vēlas informēt, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, un iegūtais materiāls var tikt izmantots publicitātes vajadzībām.