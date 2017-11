Aicina uz Karstvīna svētkiem Sabilē, kuros tiks izgaismots arī Vīna kalns

Sabilē 9. decembrī svinēs “Karstvīna svētkus”. To laikā durvis vērs arī ziemas blēņu un darbnīcu kafejnīca – “Rozīņu namiņš”, kā arī paredzēti citi interesanti pasākumi.

"Ziemas laikā vīnogas kļūst par rozīnēm, un tā vien prasās blēņoties gan lieliem, gan maziem – sagādāt prieku viens otram. Ar labu cilvēku atbalstu esam atvēruši namiņu, kas darbosies svētku laiku un tajā būs gan izklaides, gan nopietnas lietas, gan labdarība, gan silta tēja. Parasti šādi projekti top Rīgā, bet šoreiz tā būs Sabile", stāsta projekta idejas autore Ieva Lāce.

Tā kā Sabile ir populārs tūrisma galamērķis vasarā, radusies ideja pilsētā izveidot svētku vietu, kurā var iesaistīties jebkurš sabilnieks un apkārtnes iedzīvotājs. Namiņš būs atvērts tikai uz pāris nedēļām – no 9.decembra līdz 6.janvārim.

Ko namiņā varēs darīt?

Rozīņu namiņš ir vieta pēkšņiem priekiem – te varēs uzcept pankūkas un piparkūkas, spēlēt klavieres, sarīkot dauzīšanos ar spilveniem, atvērt brīnumskapi un tikt pie kāda pārsteiguma vai radīt to citiem.

Ik pārdienas namiņā būs arī kāds notikums – koncerts, pasaku lasīšanas vakars, ceļojumu stāsti, darbnīcas, spēles un kāds viesis.

Namiņa darba laiks: darba dienās no pulksten 13 līdz 19, brīvdienās no pulksten 10 līdz 20, tomēr ieteicam sekot līdzi norādēm, jo darba laiks var mainīties atkarībā no aktivitātēm.

Rozīņu namiņš darbosies kā sociālā uzņēmējdarbība, un tā labdarības mērķis būs jauna tūrisma objekta izveide Sabilē uz Latvijas simtgades svinībām, kā arī sveicieni vecākā gada gājuma sabilniekiem.

Foto: Publiciātets attēli

Bērnu grupām iespējams pieteikties arī uz "Dabas rūķu" izrādēm, šokolādes darbnīcām, pasākumiem uzņēmumiem.

Vairāk informācijas: www.facebook.com/Rozīņu-namiņš

Ziemas tumšo un nedaudz drūmo laiku 9. decembrī Sabilē jau ceturto reizi atdzīvinās Karstvīna svētki, kas sāksies jau pulksten 11. Šoreiz svētki būšot ļoti īpaši, jo Sabile būs daļa no festivāla "Latvijas Goda aplis" – Sabile piedalīsies gaismas projektā "Staro", kurā sestdienas vakarā tiks izgaismots Sabiles Vīna kalns.

Vairāk par svētkiem un to programmu lasiet šeit.