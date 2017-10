Aicina uz Pasakas midzināšanas svētkiem Tērvetes dabas parkā

Sestdien, 14. oktobrī, kad Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē rudens pilnbrieds, notiks ikgadējais aktīvās tūrisma sezona noslēguma pasākums "Pasakas midzināšana". Vēl pēdējo reizi šogad parka viesi priežu silā varēs sastapt un atrakciju laukuma brīvdabas estrādē skatīt visus brīnumainā meža pasaku tēlus – Sila raganiņu, čaklo Rūķu saimi, princesi Zeltīti, Sīkstuļa būdas saimniekus un citus noslēpumainā priežu sila iemītniekus, informē parka tūrisma informācijas centrā.

Atrakciju laukuma brīvdabas estrādē pulksten 13 paredzēts muzikāls koncertuzvedumus "Lutauša pasaka mežam" – dejas un teātra spēli, kur atklājas stāsts par Lutauša dzimšanas dienas svinībām, kas ilgušas divus mēnešus.

Foto: LVM dabas parks Tērvetē

Dabas parkā pasaku tēlus varēs sastapt no pulksten 12 līdz 17. Visi aicināti apciemot arī Pasaku mežu un rosīgo Rūķu sētu, kā arī meža izziņas bagāto rūķu pilsētu Čiekuri.

Ieklausīties Meža vīra stāstos varēs no pulksten 12 līdz 17, bet iepazīt Vēja mātes garaiņu pasakas – no pulksten 13 līdz 16, savukārt burbuļu lidināšana notiks no pulksten 14 līdz 15 – tas viss rūķu pilsētā Čiekurē.

Foto: LVM dabas parks Tērvetē

Rūķu sētā varēs iegūt jaunas prasmes rudens rotu darbnīcā no pulksten 12 līdz 17. Izdarīgā rūķu saime un amatnieki palīdzēšot radīt rudens iedvesmotu skaistumu – savu īpašo rotu varēs izgatavot gan lieli, gan mazi dabas draugi.

Foto: LVM dabas parks Tērvetē

Ieeja pasākumā ar dabas parka biļetēm.

Foto: LVM dabas parks Tērvetē

Visi tie, kam aizrautīgs un sportisks gars, dodieties baudīt meža rudens gaisu arī "Laimīgās zemes gaisa takās". Par gaisa taku apmeklējumu gan jānorēķinās atsevišķi. Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 29944079 (www.facebook.com/gaisatakas/).

Foto: LVM dabas parks Tērvetē

Tāpat arī rudenī iespējams apmeklēt Tērvetes tauriņus. Tauriņu māja atvērta no pulksten 10 līdz 18. Tajā var baudīt tropu tauriņu košo spārnu vēdas, iepazīstiet baseina iemītniekus un skaņos tropu mājas dziedoņus. Vēl tikai divas nedēļas atlikušas, un 22. oktobrī "Tērvetes tauriņi" slēgs durvis līdz nākamajai sezonai. Jāpiebilst, ka arī par Tropu mājas apmeklējumu jānorēķinās atsevišķi. Vairāk informācijas pa tālruni 26622444 vai 29353571 (www.facebook.com/tervetestaurini/).