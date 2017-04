Aicina uz pavasara mistērijām Valpurģu naktī dabas parkā Tērvetē

Aprīļa mēneša pēdējās dienas izskaņā, 30. aprīlī, Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē notiks tradicionālais pasākums "Valpurģu nakts pavasarīgās mistērijas", kad viss pasaku mežs pārtaps mītiskā valstībā.

Rūķu sētā un Rūķu ciemā no pulksten 19 līdz 21 – Krēslas stundā – darbosies Rūķu saimes pārstāvji, izzinot pavasara noslēpumus. Rūķu pilsētā "Čiekurē" no pulksten 20 līdz 21 dziedās un dejos kopā ar Čučumuižas rūķiem. Starp Krēslas stundu un tumsas iestāšanos, pulksten 21 brīnumiem apvītajā mežā varēšot skatīt īpašu krāsu birumu.

Foto: LVM dabas parks Tērvete

Pasaku mežā no pulksten 21 līdz 23 – Nakts stundā mežā – notiks dažādas jautras izdarības un maskošanās kopā ar brīnumainā meža iemītniekiem. Atrakciju laukuma estrādē šajā laikā varēs baudīt muzikālu, izklaidējošu programmu – muzicēs grupa "Radio orchestra", uzstāsies deju grupa no Mārupes "Chill out" un uguns dabu savaldīs apvienība "Soul of Flames". Svētku izskaņā pulksten 23, tiks izsaukts zvaigžņu lietus.

Ieeja pasākumā "Valpurģu nakts pavasarīgās mistērijas" ar dabas parka Tērvete biļetēm.

Apmeklētāji aicināt līdzi ņemt maskas un piedalīties tērpu parādē, bet ērtai pastaigai naksnīgajā mežā līdzi jāņem lukturīši.

Valpurģu nakts ietvaros no pulksten 19 līdz 24 apmeklētājus gaidīs arī Laimīgās zemes Gaisa taku instruktori, piedāvājot doties izgaismotā piedzīvojumā virvju un trošu ceļā četru līdz desmit metru augstumā. Par "Laimīgās zemes Gaisa taku" apmeklējumu jānorēķinās atsevišķi. Vairāk informācijas pa tālruni 29944079.

Arī Tērvete tauriņi Valpurģu naktij ir sagādājuši pārsteigumu. Tērvetes tauriņu mājā no pulksten 19 līdz 02 būs redzama krēslas tauriņu parāde un gaismu spēles. Tērvetes tauriņi atrodas pie dabas parka Tērvetē lielās autostāvvietas, par tropu mājas apmeklējumu jānorēķinās atsevišķi. Vairāk informācijas pa tālruni 26622444 vai 29353571.

Vairāk informācijas: www.mammadaba.lv