Aicina uz sarkanu un baltu tauriņu 'parādi' Tērvetē

Tuvojoties Latvijas simtgades svinībām, no 14. līdz 24. septembrim Tērvetes tauriņu mājā norisināsies "Sarkanbaltsarkano" tauriņu parāde, kur būs sastopami vairāk nekā 100 balti "svētku" tauriņu un vairāk nekā 100 dažādi sarkano akcentu tauriņi, pastāstīja "Tērvetes tauriņi" aktīvists Artis Treimanis.

Dabas draugus sagaidīs skaists krāsu un sajūtu notikums, kas pulcēs vairākus simtus eksotiskos tropu tauriņus. Dabā tie savstarpēji bieži nesastopas, jo tauriņi tiek sagādāti no Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas tropu valstīm, speciālām tauriņu audzētavām jeb tauriņu fermām.

Galvenie balto krāsu tauriņi ir Baltais morfīds (Morpho polyphemus) un Koku nimfa (Idea lynceus).

Baltais morfīda tauriņš ir tuvs "radinieks" Zilajam morfīdam, kas ir viens no populārākajiem Tērvetes tauriņu mājas tauriņiem. Pretstatā zilajām spārnu vēdām baltais morfīda tauriņš lepojas ar balta krāsojuma spārniem. Atvērtiem spārniem lidojumā ir sniegbaltāa krāsa bez dažādām nokrāsām, bet uz aizvērtiem spārniem ir redzamas vairākas māņacis, kas palīdz atbiedē dažādus pretiniekus. Baltais morfīds dabā ir sastopams Centrālamerikā. Šie tauriņi lidojot uzturas virs koku galotnēm, un ir atrodami augstu kalnos līdz pat 1200 metru augstumam.

Koku nimfas tauriņš ir pazīstams arī ar nosaukumu papīra pūķis un rīsu papīrs. Tauriņš dabā ir atrodams Āzijā un Dienvidaustrālijā. Tā spārnu izmērs ir no 10 līdz 14 centimetriem, skaidro Treimanis. To kūniņas izceļas ar interesanto izskatu – tās ir zelta nokrāsā! Tauriņi dabā uzturas klajās pļavās un virs koku galotnēm. To lidojums ir viegls un viļņains, kas atgādina papīra lidmašīnas lidojumu vai pūķa lidināšanu vējā.

Daži no sarkanās krāsas īpašniekiem ir Skārletas dižtauriņš (Papilio rumanzovia), Lovi dižtauriņš (Papilio lowi), rubīnpunktu dižtauriņš (Papilio anchisiades), sārtais pāvtauriņš (Anartia amathea) un citi.

Skārletas dižtauriņš galvenokārt ir sastopams Filipīnās un Taivānā. Tā spārnu plētuma izmēri ir no 12 līdz 14 centimetriem. Tauriņa spārnu augšpuse ir melnā un sarkanā tonī, bet spārnu apakšpuse ar lieliem izteiktiem sarkaniem akcentiem.

Lovi dižtauriņš ir sastopams Āzijā. Tas ir nosaukts par godu angļu koloniju administratora un naturālista sera Hjū Lovī (Hugh Low) vārdā. Tauriņa spārnu izmērs variējas no 10 līdz 12 centimetriem. Izteikti viegli ir iespējams noteikt vai tauriņš ir mātīte vai tēviņš, jo tēviņi ir izteikti melnā krāsā ar pelēku nokrāsu, bet mātītes spārnu krāsojums ir gan melnā, gan baltā, gan arī sarkanā krāsa.

Rubīnpunktu dižtauriņš (Papilio anchisiades) ir sastopams no Teksasas, ASV, līdz pat Argentīnai.

Tērvetes tauriņu mājā būs sastopami vairāk nekā 200 tauriņu, tas ir vairāk nekā 15 dažādu sugu tauriņu vienuviet! Tāpat vairāki simti tropu augi un ziedi, vairāki eksotiskie putniņi, bruņurupuči un tropu zivis.

Tērvetes tauriņu māja atrodas LVM dabas parka "Tērvete" lielajā auto stāvlaukumā un ir atvērta darba dienā no pulksten 10 līdz 17, bet brīvdienās un svētku dienās no pulksten 10 līdz 18. Tauriņi ir aktīvākie tieši dienas pirmajā pusē, līdz ar to iesaka rīta pusē apmeklēt Tērvetes tauriņu māju un tad doties baudīt dabas parka pasakaino mežu. Ieejas biļete ir derīga visu apmeklējuma dienu.