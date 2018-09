Aicina uz Tūrisma salidojumu Ērgļu stacijā

Ērgļos 8. septembrī notiks Tūrisma salidojums. Tas ir pasākums, kura ietvaros sanāks kopā Latvijas tūrisma profesionāļi un entuziasti, lai demonstrētu aktīvā tūrisma prasmes un ļautu izmēģināt dažādus aktīvā tūrisma veidus ikvienam interesentam, stāsta organizatori.

"Tūrists – tas ir dvēseles stāvoklis. Vēlme ceļot, izzināt un atrast, noved pie brīnumainām atklāsmēm. Par sevi, par dzimto vietu. Tūrisma salidojuma ideja ir satiekamies, iepazīstamies un dodamies tālāk jau ar pleca sajūtu", stāsta Māris Olte.

Tūrisma salidojums ir stāsts par virvjošanu, pastaigu kokos, gar ūdeņiem, mežā un purvā, laivošanu, riteņbraukšanu, nūjošanu un staigāšanu pa lentu. Par jebko, kas ir aktīvs, ko varam darīt dabā un kas veido tavu dzīves stilu. Pasākuma norises vieta ir bijušās Ērgļu dzelzceļa stacijas perons jeb aktīvā tūrisma centrs "Ērgļu stacija". Ērgļu stacijas komplekss un tam apkārt esošā teritorija ir ideāls nebeidzamu izmēģinājuma un eksperimentu poligons pie dabas. "Stacija" rada priekšnoteikumus tam, lai Ērgļi kļūtu par "Latvijas outdoor galvaspilsētu", uzskata organizatori. Pasākuma centrālā norises vieta – Ērgļu dzelceļa stacija, Stacijas iela 1, Ērgļi.

Pasākuma pirmā daļa sāksies ar 10 dažādiem pārgājieniem pa Vidzemes augstienēm, tai skaitā Ērgļu novada teritoriju. Pārgājienu gidi būs: vērotājs, makšķernieks Māris Olte, tūrists izmēģinātājs Rolands Melbārdis, dēkainis kājāmgājējs Mārtiņš Kalnbērziņš, daudzpusīgais ceļotājs no "Sense of team" Valdis Vanags, purvu bridējs Kristaps Kiziks, Edgars Ražinskis no "25 wolves", Valdis Vītoliņš no "Post nos" un spontāno nakts pārgājienu organizētājs Matijs Babris.

Programma:

9.00- 10.00 Pārgājiena dalībnieku reģistrēšanās.

Pārgājienā piedalās visi, kas savlaicīgi aizpildījuši pieteikuma anketu un veikuši reģistrāciju klātienē. Pieteikuma anketas aizpildīšana un apmaksa jāveic līdz 6. septembrim. Viena dalībnieka dalības maksa ir no 15 līdz 20 eiro (atkarīgs no izvēlētā maršruta), jauniešiem no 7 līdz 17 gadu vecumam viena dalībnieka dalības maksa no 12 līdz 17 eiro (atkarīgs no izvēlētā maršruta), bērniem līdz 7 gadu vecumam – bezmaksas.

10.00 – 10.30 Starts.

Detalizēta informācija par katru pārgājienu, tā grūtības pakāpi, ilgumu, saturu sniedz attiecīgais pārgājiena gids. Dalībnieku nogādāšanai līdz maršruta sākumpunktam vai līdz pasākuma centrālajai norises vietai pēc pārgājiena tiks nodrošināts autobuss. Maršrutu apraksti skatāmi šeit. Informācija par reģistrēšanos vienas dienas jauniešu nometnei skatāma šeit.

Ērgļu dzelzceļa stacijā visas dienas garumā, sākot no pulksten 12, notiks aktīvā tūrisma paraugdemonstrējumi, izglītojošas darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem: laivošanas triki Vecmuižas ezerā, testa braucieni ar elektrovelosipēdiem (SMART bike), jaunākā tūrisma inventāra testi, virvju tūrisms, "slack line", orientēšanās sacensības, disku golfa sacensības trasēs: Braku takas, Disku golfa stadions, Ērgļu gaisa spēki, alpīnima prasmes, "medības" ar loku, kāpšana kokos, sadzīvošana ar augstumu, "Leave no trace", www.skauti.lv.

"Tūrisma salidojums" ir akcijas piedzīvo dabā ar tematisko ievirzi "Cik ienes – tik iznes" noslēguma pasākums.

Būs iespēja satikt zināmākos, jaudīgākos un erudītākos jomas pārstāvjus, lai iepazītos ar viņiem klātienē un izmēģinātu aktīvo tūrismu dažādās tā izpausmēs, sola organizatori.

Pasākums noslēgsies ar 100 ceļojuma stāstu ciklu sadarbībā ar "Piedzīvojuma gars" un www.nomad.lv. Tās būs sarunas pie ugunskura ar pētnieku Māri Olti, mednieku Jāni Kļaviņu, alpīnistu Kristapu Liepiņu, "Seek the simple" kustības aizsācēju Latvijā Lauru un Andi Arnicāniem, kā arī citiem ceļojuma pieredzes stāstu stāstniekiem.

Nenogurdināmajiem hikingotājiem nakts trase un tūrisma aktivitātes tumsā. Pasākuma noslēgumā pārgājiens pa dzelzceļa stigu kopā ar "Movement Spontaneous" līdz Ķeipenes stacijai.