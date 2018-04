Aicina uz Vimbu svētkiem Bauskā

Bauskā, vienā no populārākajām vimbu makšķerēšanas pilsētām Latvijā, 15. aprīlī jau otro reizi norisināsies "Vimbu svētki". Uz makšķerēšanas sacensībām un citām interesantām izdarībām Bauskā ikvienu gaidīs no pulksten 10 līdz 15, informē Bauskas Kultūras centra pārstāve Ilze Lujāne.

"Pasākuma galvenā iecere ir agrā pavasarī radīt svētkus visai ģimenei, lai kopīgi atpūstos un iesaistītos izglītojošās nodarbēs," stāsta "Vimbu svētku" organizētāja Līga Stankeviča.

Ikviens interesents, ievērojot saistošos noteikumus, varēs piedalīties labas gribas makšķerēšanas sacensībās. Bauskas Kultūras centrs katram sacensību dalībniekam, kurš makšķerēs pasākuma norises vietā (A zonā Krasta ielā), dāvās bezmaksas makšķerēšanas licenci, kas būs derīga šajā vietā 15. aprīlī.

Dalībniekiem, kuri vēlēsies makšķerēt citviet, bezmaksas karte netiks piešķirta. Ar licenci pieļaujamais nomakšķerēto zivju skaits paliek nemainīgs – astoņas vimbas. Organizatori arī atgādina, ka makšķerēšanai publiskos ūdeņos nepieciešama derīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte. Karte var nebūt personām, kas jaunākas par 16 un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.

Makšķerēšana atļauta gan ar gruntsmakšķeri, gan ar pludiņmakšķeri.

Lai pretendētu uz balvām un piemiņas veltēm, visu zonu makšķerniekiem obligāti jāreģistrējas pasākuma norises vietā – Krasta ielā. Dalībnieku reģistrācija ilgs no pulksten 9 līdz 12, bet pašas sacensības norisināsies no pulksten 10 līdz 14, un apbalvošana paredzēta ap pulksten 15. Svētku iespaidīgākos lomus palīdzēs noteikt pasākuma vadītājs – makšķernieks un dabas pētnieks Māris Olte. Tāpat lekcijās un individuālās sarunās par zivsaimniecību, ekoloģiju, rekreāciju dabā, makšķerēšanu, kā arī citām saistošām tēmām informēs pasaules čempions makšķerēšanā Pēteris Lideris un zinātnieks Matīss Žagars.

Biedrība "Homo ecos" parūpēsies par dažādām radošām un izglītojošām aktivitātēm jaunākajiem pasākuma apmeklētājiem. Bērni varēs vērot leļļu teātri "Upe", radošajās darbnīcās no otrreiz izmantojamiem materiāliem izgatavot lugas varoņus, makšķerēt zivis, spēlēt atmiņas spēli par vidi ietekmējošiem paradumiem, kā arī piedalīties viktorīnā par Latvijas zivju un upju aizsardzību.

Sarunu teltī bloga "Seek the simple" autori Laura un Andis Arnicāni stāstīs par veidiem, kā padarīt videi draudzīgus savus ikdienas paradumus, iepazīstinās ar "zero waste" filozofiju, kā arī atklās ēdienreižu plānošanas pamatprincipus.

Par muzikālo noformējumu visas dienas garumā rūpēsies dabas draugs un makšķernieks Roberts Gobziņš, priekšnesumu sniegs grupa "Santehniķi", kas spēlē instrumentu darinātu no caurulēm, kā arī pirmo reizi Bauskā uzstāsies džezfanka grupa "Very Cool People".

Svētkos darbosies īpaši pielāgota virtuve, kur makšķernieku noķertās vimbas pēc tradicionālās Bauskas receptes tiks apstrādātas un sagatavotas kūpināšanai. Par zivju dūmošanu atbildīgi būs sava amata lietpratēji – kūpinātavas "abas.lv". Turklāt katrs pasākuma apmeklētājs, iesaistoties svētku aktivitātēs, saņems taloniņu, kuru dienas laikā varēs apmainīt pret svaigi un gardi kūpinātu vimbu.

Šī brīža laika prognozes 15. aprīlim ir ļoti iepriecinošas, tomēr jāņem vērā, ka laikapstākļi pavasarī var ātri un krasi mainīties. Tamdēļ apmeklētāji aicināti ģērbties atbilstoši – lieti var noderēt gumijas zābaki, lietusmētelis, cepure, šalle, siltas virsdrēbes un arī saules brilles.

Svētku norises dienā no pulksten 6 līdz 16 satiksmei tiks slēgta Krasta iela posmā no Sporta līdz Skolas ielai, kā arī uz Krasta ielas nebūs iespējams novietot automašīnas. Tāpat no 14.aprīļa pulksten 11 līdz 15. aprīļa pulksten 20 tiks slēgts Krasta ielas posms gar stadionu. Apmeklētāji aicināti auto atstāt mājās vai kādā no Bauskas stāvvietām – pie lielveikala "RIMI", Bauskas pilskalna, uz Pilskalna ielas vai citviet pilsētā.

Pasākumā būs iespēja iegādāties dažādus gardumus un amatnieku darinājumus mājražotāju tirdziņā, piedalīties aizraujošās aktivitātēs, copēt un baudīt uz vietas kūpinātas vimbas.