'airBaltic' arī ziemā turpinās lidot uz Liepāju; mainīsies reisu dienas

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" pieņēmusi lēmumu turpināt iekšzemes reisus starp Rīgu un Liepāju arī ziemas sezonā. "Liepājas reisu panākumi pārsniedza mūsu ieceres. Sākotnēji šajā maršrutā paredzējām apkalpot 3200 pasažierus, tomēr jau tagad, divus mēnešus pirms vasaras sezonas beigām, lidojumus rezervējuši vairāk nekā 4 500 pasažieri. Izanalizējot maršruta datus, lidojumi uz Liepāju arī ziemā dos pozitīvu efektu mūsu maršrutu tīklam, tāpēc apstiprinām "airBaltic" plānus apkalpot šo galamērķi visa gada garumā," Martins Gauss, "airBaltic" izpilddirektors.

"Iekšzemes maršruts uz Liepāju ir nozīmīgs reģiona ekonomikai. Mēs piedāvājam plašāku savienojamību biznesa un atpūtas ceļotājiem, radām jaunas darba vietas, kā arī palielinām ne tikai pilsētas, bet arī visa reģiona atpazīstamību," norādīja Gauss.

Pasažieri no Liepājas aizvien biežāk izmanto savienojumu ar Rīgu tranzīta lidojumiem. Populārākie savienojumi no Liepājas caur Rīgu ir uz Kopenhāgenu, Maskavu, Londonu, Stokholmu un Berlīni, informē aviosabiedrība.

Lai uzlabotu savienojumu iespējas no Rīgas, ziemas lidojumu sarakstā ir mainītas reisu dienas. Sākot no 30. oktobra rīta reisi no Liepājas notiks pirmdienās, ceturtdienās un sestdienās, dodot iespēju pasažieriem izplānot nedēļas nogales braucienus no Rīgas. Cena biļetei vienā virzienā ir sākot no 15 eiro.

"airBaltic" lido starp Rīgu un Liepāju tīrīs reizes nedēļā ar "Bombardier Q400 NextGen" lidmašīnu, reiss ilgst apmēram 40 minūtes.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 60 galamērķiem.

Jāatgādina, martā tika atjaunoti iekšzemes reisi no Rīgas uz liepāju. 2007. un 2008. gadā "airBaltic" jau nodrošināja lidojumus uz šo Kurzemes pilsētu, tiesa gan, šis maršruts tika subsidēts no valsts budžeta. Tas, ka šogad lidojumi tika uzsākti īsi pirms pašvaldību vēlēšanām, daudziem viesa šaubas par šāda pakalpojuma īstajiem mērķiem. Vairāk lasiet šeit.