Latvijas lidsabiedrība " airBaltic " 26. aprīlī uzsāks lidojumus no Rīgas uz Kazaņu Krievijā. Pašlaik "airBaltic" Krievijā lido uz Maskavu un Sanktpēterburgu.

"airBaltic" no Rīgas uz Kazaņu veiks divus lidojumus nedēļā ar "Boeing 737" lidmašīnu. Lidojums ilgs divas stundas un 25 minūtes, informē Jānis Vanags, aviokompānijas korporatīvo komunikāciju viceprezidents. Biļešu cenas vienā virzienā ir sākot no 99 eiro, ieskaitot lidostas nodevas un transakcijas maksu. Lidojumu grafiks ir pieejams kompānijas mājaslapā "airbaltic.com".

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem. Nākamā gada vasaras sezonā "airBaltic" sāks lidojumus no Rīgas arī uz Madridi Spānijā, Odesu Ukrainā, Ženēvu Šveicē, Aberdīnu Lielbritānijā, Stavengeri Norvēģijā, Gēteborgu Zviedrijā, Tamperi Somijā un Katāniju Itālijā. Kā arī no Viļņas lidos uz Parīzi un Minheni.

Kazaņa ir 1000 gadus veca pilsēta Krievijā – Tatarstānas Republikas galvaspilsēta. Tajā cieši savijas austrumu, rietumu vēsture un kultūra, kur gadsimtiem cilvēki dzīvo mierā un saskaņā, neraugoties uz ticību un nacionalitāti. Kazaņas sirds un lepnums ir tās kremlis. Kazaņa ir arī Jūrmalas pilsētas sadraudzības pilsēta, liecina informācija mājaslapā "Jurmala.lv".

Latvijas pilsoņiem ieceļošanai Krievijā nepieciešamas vīzas.