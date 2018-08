'airBaltic' šajā ziemas sezonā uz Abū Dabī lidos līdz pat aprīļa beigām

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" sadarbībā ar "Etihad Airways" paziņo par lidojumu sezonas pagarināšanu 2019. gadā starp Rīgu un Abu Dabī Apvienotajos Arābu Emirātos. Lidojumi šoruden sāksies 28. oktobrī un turpināsies līdz 2019. gada 29. aprīlim.

"airBaltic" maršrutu tīkla pārvaldes vadošais viceprezidents Volfgangs Reiss norāda: "Kad mēs pērn uzsākām lidojumus uz Abū Dabī, tas uzreiz kļuva par vienu no pieprasītākajiem maršrutiem ziemas sezonā. Tā kā aizvien vairāk "Airbus A220-300" lidmašīnas pievienojas "airBaltic" flotei, mēs varam pagarināt šo lidojumu sezonu 2019. gadā par papildu diviem mēnešiem. Papildus tiešajiem lidojumiem sadarbība ar "Etihad Airways" arī nodrošina plašas ceļošanas iespējas uz Tuvajiem Austrumiem, Indijas subkontinentu un Austrālāziju," piebilst Reiss.

Foto: Shutterstock

"airBaltic" lidojumus Rīga – Abū Dabī maršrutā veiks no 2018. gada 28. oktobra četras reizes nedēļā ar "Airbus A220-300" lidmašīnu, pasažieriem ceļā pavadot sešas stundas un 15 minūtes. Vienvirziena biļetes cena būs sākot no 129 eiro, ieskaitot lidostu nodevas un transakcijas maksu.

Šajā ziemas sezonā "airBaltic" turpinās lidojumus arī no Rīgas uz tādiem brīvdienu galamērķiem kā Malagu, Madridi, Lisabonu un Nicu, informē aviosabiedrības pārstāve Alise Briede.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas. 2019. gada vasarā savam maršrutu tīklam lidsabiedrība pievienos trīs jaunus galamērķus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu, kā arī uzsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Štutgarti.